منحت وزارة الصحة اليابانية موافقة خاصة سريعة على لقاح شركة فايزر الأمريكية المحدث ضد فيروس كورونا، والمصمم للحماية من سلالة أوميكرون المتحورة المنتشرة الآن.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن الوزارة وافقت أيضا على إعطاء لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا، والذي يستهدف السلالة الأصلية، للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و4 سنوات، مما يجعله أول لقاح ضد "كوفيد-19" متوفر في اليابان يستهدف هذه الفئة العمرية.

وكانت شركة فايزر تقدمت في يوليو الماضي بطلب للموافقة على لقاحها الثنائي التكافؤ، والذي يستهدف سلالتي أوميكرون الجديدتين "بي أيه.4" و "بي أيه.5" والسلالات السابقة، وقالت الوحدة اليابانية في شركة "موديرنا" الأمريكية إنها طلبت من الوزارة الموافقة على لقاح مماثل.يذكر أن اللقاحات المحدثة للشركتين تم طرحها بالفعل في الولايات المتحدة بعد الحصول على إذن الاستخدام في حالات الطوارئ.ولوقف الموجة السابعة المستمرة من عدوى كورونا المدفوعة في الغالب بسلالة بي أيه.5، بدأت اليابان في إعطاء الجرعات المعززة ضد أوميكرون التي صنعتها شركتا موديرنا وفايزر في سبتمبر الماضي، والتي كانت مصممة في الأصل لتوفير الحماية ضد متغير بي أيه.1.