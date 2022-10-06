محمد الجلاهمة - سعود عبدالعزيز

ألقى رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية القبض على 3 شباب امتهنوا النصب على المواطنين والمقيمين وخداعهم بوجود دولارات بحوزتهم واستعدادهم لبيعها مقابل العملة الوطنية مع تخفيضات تصل إلى 30%، وما ان يقع في شباكهم أحد الضحايا حتى يقوموا بتسليمه أوراقا بيضاء باعتبارها الدولارات ثم يهربون بعد سلب العملة الوطنية.

وقال مصدر أمني ان رجال المباحث رصدوا قيام أشخاص بعرض دولارات للبيع بأقل من قيمتها بنحو 30% على وسائل التواصل مقابل العملة الوطنية، وانهم تحصلوا على هذه الأموال بطرق غير مشروعة ومضطرون لتقديم هذه التنازلات في السعر وتزامن ذلك مع بلاغات عن تعرض مواطنين ومقيمين للنصب، وعليه قام رجال المباحث بالتواصل مع العصابة والادعاء أنهم يرغبون في التعامل معهم ومن ثم جرى ضبطهم، وبالتحقيق معهم اعترفوا بأنهم يستغلون رغبة البعض في الثراء ويقومون بخداعهم وأنهم يتعمدون أن يلتقوا بالضحية في أوقات ذروة بحيث يقومون بتسليمه الظرف الذي بداخله أوراق بيضاء، ولدى قيامه بفتح الظرف للاطمئنان على العملة بحوزتهم يقوم أفراد العصابة بالهروب ولا يستطيع الضحية أن يلحق بهم.

ويأتي ضبط العصابة الجديدة رغم العديد من القضايا المشابهة وتحذيرات وزارة الداخلية بهذا الخصوص وتوقيف أكثر من عصابة تعمل في هذا النشاط، وتبين من التحقيقات فيها ان الرأس المدبر يعمل من دولة عربية.