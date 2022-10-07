الثابت المتفق عليه هو تنفيذ القوات الاميركية التي تقود التحالف الدولي ضد تنظيم «داعش»، عملية انزال جوي في مناطق تسيطر عليها حكومة دمشق للمرة الأولى في شرق سورية، لكن المختلف عليه كان هدف هذه العملية.



فقد نقلت «رويترز» عن مصدرين أمنيين وآخر اميركي أن القوات الاميركية نفذت غارة نادرة على قرية ملوك سراي بريف القامشلي وهي احدى القرى القليلة التي تسيطر عليها حكومة دمشق، فيما تسيطر ميليشيات قوات سوريا الديموقراطية «قسد» المدعومة من التحالف على باقي محافظة الحسكة.



وأكد التلفزيون السوري عبر قناته على تيليغرام، أن «الاحتلال الأميركي نفذ عملية إنزال عبر عدة مروحيات في قرية ملوك سراي بريف القامشلي الجنوبي وقام بقتل شخص»، من دون إضافة أي تفاصيل.



وذكر عدد من سكان المنطقة لـ«رويترز» أن طائرات هيليكوبتر أميركية هبطت في القرية بعد منتصف الليل قبل الماضي وطلبت من السكان عبر مكبرات الصوت البقاء في منازلهم وإطفاء الأنوار.

وأضاف أن العملية استمرت عدة ساعات ولم يحدث تبادل لإطلاق النار مع القوات الأميركية.



وقالت إذاعة «شام إف أم» المقربة من الحكومة، ان عملية الإنزال أسفرت عن مقتل مدني من رعاة الأغنام، وإصابة آخرين. وأشارت إلى أن القوات الأميركية اعتقلت شخصين أحدهما سوري والآخر عراقي الجنسية.



في المقابل، قال موقع تلفزيون «سوريا» نقلا عن مصادره، إن القوات الأميركية اعتقلت قياديا وعناصر موالين للحكومة مرتبطين بـ «الحرس الثوري» الإيراني، بعملية إنزال جوي في قرية «ملوك سراي» بريف القامشلي.



وأضافت المصادر أن ثلاث مروحيات أميركية نفذت إنزالا في القرية، وطلبت من الأهالي عبر مكبرات الصوت، التزام منازلهم وعدم الخروج، تزامنا مع مداهمة القوات الأميركية الخاصة مقر ميليشيا «أنصار الأمن العسكري» في القرية.



واندلعت اشتباكات بين القوات الأميركية وعناصر ميليشيا «أنصار الأمن العسكري»، ما أسفر عن مقتل عنصر للأخير وإصابة آخرين، انتهت باعتقال القوات الأميركية لقائد الميليشيا المقربة من «الحرس الإيراني» وستة عناصر آخرين، إضافة لاعتقال ثلاثة مدنيين.