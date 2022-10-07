توقع رئيس مجلس الوزراء السوري حسين عرنوس انتعاش القطاع السياحي في سورية مجددا. وقام عرنوس أمس بوضع حجر الأساس لمشروع إشادة مجمع سياحي في موقع جول جمال على شاطئ مدينة اللاذقية.

ونقل عنه موقع جريدة «الوطن» اشارته إلى أهمية المشروع السياحي التنموي الذي يؤمن نحو 1300 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، إضافة إلى تأمين زيادة بإيرادات مجلس مدينة اللاذقية.



والمشروع الذي تنفذه شركة «سينارا انت» الروسية يقدر بحوالى 150 مليار ليرة سورية من مستوى 4 نجوم، وأكد عرنوس أن هناك عزما وإصرارا من الروس على المشاركة في إعادة الإعمار. وقال «نسابق الزمن في إنهاء هذه المشاريع لما فيها من خير للمحافظات كافة».



ويتألف المشروع من قسمين يمتدان على مساحة تصل إلى 70 دونما، منها شاليهات ومسابح وملاعب أطفال وملعب كرة شاطئية وملعب ميني كولف، إضافة إلى خدمات ترفيهية ونقطة معالجة فيزيائية رقمية ومواقف سيارات وباصات.