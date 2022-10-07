بدايات صيده على أسياف الفنطاس لصيد الشعم الأزرق، فأصبح الخيط لا يفارقه، وتطور بهوايته وأتقن التشخيط واللفاح والجق، صفحة «بحري» تلتقي اليوم الحداق أحمد البالول الذي حدثنا عن قواعد وأصول الجق واللفاح، وأفضل أوقات «مجابل» السبيطي، وما هي السمكة الحاضرة الآن، وفوزه بأكبر سمكة «جي تي» عمانية، وما الطريقة الجديدة لتشخيط الچنعد، ومتى يبدأ موسم تشخيط البالول وأماكنه، كما أطلعنا البالول على مكان وييمة الشيمة، وأسرار صيد سمكة الشماهي على الطبعانات، والنصائح التي قدمها لإخوانه الحداقة عن كيفية اختيار مكان جديد للصيد، وأكثر هموم أهل البحر والرسائل التي وجهها إلى المسؤولين وحثهم على سن قوانين تصب في صالح الرياضات البحرية وحماية البيئة البحرية، فإلى التفاصيل:



في البداية يقول الحداق أحمد البالول: تولعت بحب البحر والحداق منذ الصغر وأنا في عمر 11 عاما، وقد تعلمت أصول الحداق من الوالد وخوالي، خاصة خالي فهد المسبحي، والمرافق الدائم لي بدشاتي للبحر أخوي فهد العمر من الصغر، البداية كان صيدنا على الأسياف خلال فصل الشتاء على سيف الفنطاس لصيد الشعم الأزرق ومنها أصبح الخيط لا يفارقني، ومع مرور الوقت كبرنا وتطورت معي طرق الصيد من حداق وتشخيط ولفاح، بعدها أصبحت أغلب طلعاتنا إما لفاح أو جق حتى خارج الكويت ومن المناطق أو الدولة التي اتجهنا لها للصيد منطقة الجبيل في المملكة العربية السعودية وعُمان، تحديدا الشويمية وجزيرة الحلانيات، والصيد كان بطريقة اللفاح والجق، وهناك توفقت بصيد اكبر سمچة وهي تسمى جي تي وزنها تقريبا 60 كيلو بطريقة اللفاح. كذلك مسقط لصيد التونة وأيضا الإمارات مدينة كلباء لصيد سمكة الماهي ماهي والتونة، وهناك كانت أول تونة صدتها وزنها 43.



ابذل الأسباب واعرف المايات



ويضيف البالول: لا يوجد شيء اسمه افضل مكان أو خيط أو عدة وبالنسبة للمكان لازم تعرف مايته وييمته وسمچته وموسمها، لذلك أنصح الحداقة، خاصة الجدد، عدم الاستعجال «ويداوس» على المكان ويروحله في كل الأوقات والمايات ويسجل عشان يعرف للمكان، وأقصد فيه التكرار لنفس الأماكن بأوقات ومايات مختلفة واسأل أهل الخبرة، أما الدشة العشوائية ممكن تستمر سنين ولم تكون عندك فكرة كافية عن محادقك ولا ماياتها فيجب أن تبذل الأسباب وتتعب اشوي، أما بالنسبة لصيد هذه الأيام، فبدأ موسم التشخيط للبالول على الأسياف الجنوبية من الفنطاس إلى أسياف الزور والخيران وأيضا دخل موسم الچنعد ويبدأ من أسياف المسيلة تشخيط بوردات وقفاش، وهذه افضل طريقة لصيد الچنعد وبكميات تتفوق على التشخيط بالميرور، وكذلك السبيطي متوافر الآن والشيمة تضرب على الجق في الشمال.



جابل السبيطي شهر مارس



ويتابع: السبيطي موجود طول السنة لكن في أوقات يكون على السيف وأخرى بحر وأطيان وفي وقت حتى تشخيط تصيده، المهم انك تبذل الأسباب وتحرص على المايات والأوقات الخاصة في محدقك سواء بحر أو سيف شمال أو جنوب طبعانات أو أطيان أو رقوق مثل الحيشان المهم تحدد المرعى الذي في المكان وتحرص انك تجابل السبيطي من شهر مارس وييمتك سمجة حية «محاياة» وغالبا زورية أو سلس أو ميدة على حسب المكان وتحرص على شقت النور والغروب، وطبعا ينصاد باللفاح بس تختار الميارير المناسبة من حيث الوزن والشكل وينصاد بالجق.



موسم تشخيط البالول



ويضيف: البالول بلش موسمه خاص تشخيط من آخر شهر أغسطس على أسياف الفنطاس لغاية الخيران وحوالين الجزر كلها أماكن تواجد البالول والهامور، واحرص على وقفة الماية والفسادة وبنك الفساد لا تطوفه، بشكل عام يبدأ يدش البالول من شهر مارس وتحصله بالطبعانات جنوب وشمال والييمة المفضلة محاياة جم شعري شعم مجوه طبعا خيط عود وخرواش، وفي أماكن تحتاج تمسك الركة عشان ما يلحف مثل طبعانة عوهة إذا لحف يقص خيطك على طول، ومتواجد في الاطيان وأهل الغوص بالجزر وأسياف الجليعة الشقوق، ولأهل اللفاح القصاصير بس الغالب بواليل صغار.



طريقة جديدة لتشخيط الچنعد



ويقول البالول: الچنعدة يبدأ دخولها من البحر المفتوح صوب الدوحة وتتواجد بداية من أسياف المسيلة إلى أسياف الفنطاس والزور والخيران ثم تتجه إلى الجزر أم المرادم وأقواع قاروه ومن افضل طرق صيدها التشخيط بالبورد وتصيد كميات لا تقارن بالجق والحداق والتشخيط بالميرور، وهناك طريقة أخرى شفتها الموسم الذي طاف أو الذي قبله وهي التشخيط بسمچة حية نوعها حمام بحجم مناسب ويشكونها بأكثر من ميدار ويشخطون فيها وهذه وحدة بوحدة للچنعدة، واعتقد هل الموسم راح تنتشر اكثر، أما بالجق فيفضل بقرصة البرد في شهر يناير ومنتصفه صوب الجزر مثل جزيرة كبر، وباللفاح في عدة أماكن أسياف شمال وجنوب ولها أوقات تدخل خوارير الخيران وتنصاد لفاح بميارير مناسبة لها.



الشيمة تبي ماية حامية



ويؤكد البالول أن الشيمة مكانها في الدردور ويمتها المفضلة يميامة حية وصيدها بالجق تفوق على الخيط الآن الشيمة تنصاد طول السنة، وبعدة أماكن وبكميات عندك الدردور وحواليه والطبعانة التي فوق الدردور وحواليها والركسة الشمالية وصوب جسر جابر، الشيمة تبي مايه حامية، وأقول حق اللي يدور على الشيمة عينك على السونار «البلاد» تري راس الشيمة يبين وواضح وبكميات وإذا شفته خلك «سماري» ونزل جقك واستمتع.



الجق واللفاح قواعد وأصول



واكد ان الجق واللفاح رياضة عالمية لها قواعد وأصول وهي في تطور مستمر، وأقول للشباب الراغبين هذا المجال ان كل هواية لها طرق لممارستها تعلمها من أصحابها بعدها انت كيفك عدل وغير مثل ما تبي، ولكن تبدأ غلط وبعدين تقول اللفاح والجق ما يصيد، بالجق لازم تاخذ قصبة مناسبة لبحرنا وخيط مناسب واوزان مناسبة، جهز عدتك بالطريقة الصحيحة تعطيك نتيجة طيبة.



صيد الشماهي تحدي



ويضيف: الشماهي السمچة العنيدة التي لا تستسلم بسهولة وتصل أوزانها إلى 30 كيلو ويمكن اكثر وتباع بأسعار مرتفعة تصل أحيانا قرابة 300 دينار أو أكثر، سمچة موجودة شمال وجنوب وبعوهة، أنا أتعنى لها بالجنوب، خاصة عند الطبعانات، صيدها فيه شيء من التحدي بطريقة الجق، اما بالحداق فييمتها المفضلة الربيانة الجامبو، أصيدها من شهر مارس لغاية شهر يوليو وصدتها بمايات الحمل والفساد واحرص على الوقفة يمكن تختلف الحسبة بالنسبة لحداق الخيط، ملاحظة مهمة الصيد على الطبعانة بالجق يبيله صبر ولازم تراعي جرة المايه واتجاه الهواء ولازم تغطي الطبعانة وانت سماري.



ختامية



واختتم البالول قائلا: أكثر شيء يضايقني ما يقوم به البعض من رمي العلب والأكياس الفارغة في البحر، فيجب المحافظة على البيئة البحرية هذا المكان الذي تمارس فيه هوايتك، ورسالتي الأولى لإخواني الحداقة ومرتادي البحر بشكل عام الاهتمام بالسلامة أولا وثانيا وثالثا ماكو شي أغلى منك في البحر ولا تركب طراد ما في أغراض السلامة من إسعافات ولايف جكت وطفاية حريق، الرسالة الثانية للمعنيين من المسؤولين الاهتمام بالرياضة البحرية بمختلف نشاطاتها وسن القوانين التي في صالح البيئة والمرتادين من الحداقة وغيرهم، وربي يحفظ الجميع.