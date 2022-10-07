محمد الجلاهمة



أحال رجال أمن محافظة العاصمة وبإيعاز من وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام اللواء عبدالله الرجيب وافدا مصريا من مواليد 1998 الى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عقب العثور بحوزته على كمية من حبوب الترامادول واعترافه بأنه كان بصدد توصيل تلك السموم إلى نزيل في فندق



3 نجوم في منطقة بنيد القار على ان يكشف مصدره من هذه الحبوب أمام رجال المكافحة.



وقال مصدر امني: أثناء تجول دورية مخفر الدسمة بقيادة المقدم حمدان العجمي تمت مشاهدة مركبة متوقفة مقابل فندق معروف، وعليه طلب المقدم العجمي من قائد المركبة تقديم هويته ورخصة القيادة وإذ يسقط من جيبه كيس به حبوب حمراء عقب ارتباكه من الصدمة التي عاشها عندما شاهد دورية الأمن، حيث وجد بداخله 10 حبوب، وبسؤاله عما إذا كان يحوز حبوبا أخرى أخرج 17 حبة. وأكد انه كان سيسلمها الى أحد قاطني الفندق.



من جهة أخرى، ألقى رجال أمن حولي القبض على مواطن عثر بحوزته على اصبعين من مخدر الحشيش وكمية من الحبوب، وذلك بعد ان رصدت إحدى دوريات الأمن مركبة يتعرج قائدها بها وبعد ان تم توقيف الشخص تبين انه مواطن وبحالة غير طبيعية وبتفتيشه عثر معه على المخدرات السابق ذكرها وأدوات تعاط، كما ألقى رجال امن الجهراء القبض على شخص من غير محددي الجنسية في منطقة القصر وعثر معه على أدوات تعاط وعدد من أظرف الشبو، كما ألقى رجال أمن الاحمدي القبض على خليجي عثر معه على 30 حبة كبتاغون، وتمت احالة المتعاطين الثلاثة (المواطن والبدون والخليجي) إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات للتحقيق ومعرفة مصدر المخدرات والحبوب المضبوطة.