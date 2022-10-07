قام وفد من مجموعة المرأة الدولية أول من أمس بزيارة إلى المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، وضم كلا من رئيسة مجلس إدارة المجموعة وحرم سفير جمهورية مصر العربية غادة شوقي، ونائبة الرئيسة وحرم سفير فلسطين ريما الخالدي ونائبة الرئيسة وحرم سفير المكسيك باتريشيا كامبوس.



واستقبل الوفد أمين عام المجلس الوطني للثقافة والآداب والفنون بالتكليف عيسى الأنصاري ومدير إدارة العلاقات الثقافية الخارجية محمد بن رضا، حيث أطلعهم على نشاطات المجموعة وفعالياتها، كما استمع الوفد لشرح حول أنشطة المجلس والفعاليات الكبيرة التي يقوم بها والتي تلعب دورا مهما في ربط الثقافات بين الدول.



وتم الاتفاق على إقامة فعاليات مشتركة بالتعاون بين المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ومجموعة المرأة الدولية في المستقبل القريب.