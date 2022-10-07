الدوحة - فريد عبدالباقي



أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم عن خوض مباراة ودية أمام منتخب بنما خلال مباريات الودية لشهر أكتوبر الجاري في معسكره الحالي بمدينة «ماربيا» الإسبانية، حيث يخضع المنتخب القطري المرحلة الثالثة ضمن برنامج إعداده لكأس العالم قطر 2022.



ومنح مدرب منتخب قطر بقيادة الإسباني فيليكس سانشيز اللاعبين راحة من التدريبات لتجنب إرهاق السفر، وذلك بعد وصول بعثة «العنابي» إلى مدينة «ماربيا» الإسبانية، والاكتفاء ببعض التمارين الخفيفة.



إلى ذلك، أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث عن إطلاق أولى حلقات المسلسل الكرتوني حول تعويذة بطولة كأس العالم قطر. وقال المدير التنفيذي للمشاركة المجتمعية والشؤون التجارية في اللجنة العليا للمشاريع والإرث خالد النعمة، عبر حسابه في «تويتر» إنها المرة الأولى في تاريخ بطولات كأس العالم أن يوجد مسلسل كرتوني حول تعويذة البطولة.



وأضاف في التغريدة نفسها: «كيف استطاع (لعيب) التفوق في تجارب الأداء ليصبح التعويذة الرسمية لقطر 2022؟».



ويتحدث المسلسل عن «لعيب» التعويذة الرسمية لكأس العالم قطر، ومسيرته للحصول على هذا الدور في البطولة بعد رحلة صعبة جدا وشاقة في نفس الوقت.