القاهرة - سامي عبدالفتاح



يواصل فريقا الأهلي والزمالك تدريباتهما استعدادا لمواجهة الاتحاد المنيستيري التونسي في تونس، وفلامبو البوروندي في ملعب برج العرب، وذلك بعد غد الأحد ضمن جولة الذهاب بدور الـ 32 بدوري أبطال أفريقيا، كما يواصل فريقا بيراميدز وفيوتشر استعداداتهما لمواجهة اهلي الساحل السوداني في ملعب الدفاع الجوي، وكالون السيراليوني في تنزانيا ضمن دور الـ 32 لبطولة الكونفيدرالية غدا.



وستقام مباراة الأهلي واتحاد المنستيري في الثالثة عصرا بتوقيت تونس على ملعب مصطفى بن جنات، أما مباراة العودة فتقام على ملعب الأهلي (وي السلام) يوم 15 الجاري في السادسة مساء بتوقيت القاهرة.



أما بخصوص مباراة الزمالك وفلامبو البوروندي، فتقام في السابعة مساء، والعودة يوم 14 من نفس الشهر على الملعب ذاته وفي نفس التوقيت.



وقرر الاتحاد الأفريقي إقامة مباراتي الذهاب والإياب بين بيراميدز وهلال الساحل في القاهرة بعد موافقة الفريق السوداني وذلك في السادسة مساء غد على ستاد الدفاع الجوي، بينما تقام مواجهة الإياب على ذات الملعب يوم 15 من نفس الشهر في التوقيت نفسه.



وبشأن الاستعداد للموسم المحلي الجديد، اتفقت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة لتصميم درع جديدة لبطولة الدوري الممتاز في الموسم المقبل والمقرر انطلاقه 18 أكتوبر الجاري. يذكر ان قرعة الدوري ستقام الأحد المقبل، وقد قررت الرابطة أن تكون غير موجهة.