أعلن سمبدوريا المتعثر بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم تعيين ديان ستانكوفيتش، لاعب وسط إنتر ميلان ولاتسيو السابق، مدربا جديدا حتى يونيو 2023 مع إمكانية التمديد لعام إضافي.



وكان الصربي ستانكوفيتش (44 عاما) يقود رد ستار بلغراد وترك النادي في أغسطس بعد عامين ونصف، وسبق أن عمل مساعدا للمدرب في أودينيزي.



وخاض ستانكوفيتش مسيرة رائعة في إيطاليا بفترة اللعب وفاز بلقب الدوري مرة واحدة مع لاتسيو وخمس مرات مع إنتر الذي نال معه أيضا لقب دوري أبطال أوروبا في 2010.



وأقال سمبدوريا مدربه ماركو جيامباولو يوم الأحد عقب الخسارة على أرضه 0-3 من مونزا ليتذيل ترتيب الدوري بنقطتين فقط من ثماني مباريات.