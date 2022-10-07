أعلنت شركة «لوكل فليفر للدعاية والاعلان» عن إطلاقها حملة وطنية لنشر ثقافة «الصندوق الأصفر» في الكويت، وهو منطقة التقاطع المشتركة عند الإشارات الضوئية حيث يسهم في انسيابية حركة السير في جميع الاتجاهات ويؤدي الدخول فيه في حال الازدحام المروري إلى عرقلة حركة السير التي تؤدي إلى الحوادث وهي مخالفة يعاقب عليها قانون المرور الكويتي مادة 34 ويسري ذلك على جميع التقاطعات.



و أكد مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية اللواء توحيد عبدالله الكندري حرص المؤسسة الأمنية على تقديم كل أوجه التعاون مع المبادرات التي تهدف إلى المساهمة في القضاء على الاختناقات المرورية وتعزيز انسيابية حركة السير في جميع مناطق البلاد.



وأشاد الكندري بمبادرة شركة «لوكل فليفر» التي تعمل على إطلاق حملة لنشر ثقافة كيفية التعامل مع «الصندوق الأصفر»، هذا المسمى الذي يطلق على منطقة التقاطع المشتركة عند الإشارات الضوئية، حيث يسهم في انسيابية حركة السير.



من جانبه، قال الوكيل المساعد لقطاع هندسة الصيانة في وزارة الأشغال العامة عبدالعزيز الصباح أن الوزارة تبذل قصارى جهدها للحد من الازدحام المروري من خلال تقديم يد المساعدة والعون إلى الإدارة العامة للمرور في وزارة الداخلية، مؤكدا أن المشاكل المرورية في الكويت تحتاج الى تكاتف الجميع.



هذا وقدم تطبيق «دبدوب» دعمه لرعاية حملة «لوكل فليفر» لنشر ثقافة «الصندوق الأصفر» وذلك ضمن أهدافه الرامية للمشاركة الاجتماعية وتحديدا في البرامج التوعوية الهادفة، معتبرا أن الحملة وسيلة من وسائل رفع مستوى المسؤولية لدى الجميع، مؤكدا أن القضاء على الحوادث المرورية لن يأتي إلا باستشعار الجميع لواجبهم وعلى رأسهم المسؤولون في القطاعات المختلفة وجهات النفع العام، كما أنه لن يتحقق إلا بتكثيف حملات التوعية المرورية والتي منها حملة «لوكل فليفر».



إلى ذلك، أشاد مدير التسويق والعلاقات العامة في شركة وفرة للاستثمار الدولي عبداللطيف شاكر العثمان بالحملة الوطنية لشركة لوكل فليفر للدعاية والإعلان لنشر ثقافة «الصندوق الأصفر»، مبينا ان «الصندوق الأصفر» يهدف إلى تسيير«تسهيل» الحركة المرورية وليس عرقلتها، رغم أحقية قائد السيارة في السير لوجود الإشارة الخضراء، لكن عند حدوث ارتباك أو عرقلة عند الإشارة الخضراء يجب عليه رغم الأولوية له في الحركة أن يقف عند الإشارة ولا يدخل في الصندوق الأصفر.



إلى ذلك، قال مدير شريك في شركة «لوكل فليفر للدعاية والإعلان» خالد الساير أن حملة «الصندوق الأصفر» تستهدف ضمان عدم تأثير الازدحام عند التقاطعات وعدم وقوع اختناقات مرورية خاصة في أوقات الذروة وبالتالي المساهمة في انسيابية الحركة المرورية والحد من آثار إغلاق الطرق الناتج من الازدحام، مشيرا إلى أن الحملة تستهدف إلزام السائقين بعدم دخول التقاطعات برغم أولوية العبور في حال كانت الإشارة أخضر.