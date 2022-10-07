عاطف رمضان



كشفت إحصائية لبنك الائتمان عن أن إجمالي المعاملات التي أنجزها البنك خلال أسبوع من 2 إلى 6 أكتوبر الجاري بلغ 29.688 معاملة بمصروفات بلغت 7.8 ملايين دينار.



ووفق الإحصائية التي اطلعت عليها «الأنباء»، فإن هذه المعاملات موزعة كما يلي: عدد دفعات القروض المحولة إلكترونيا بلغ 1248 دفعة، وعدد المستفيدين من إنشاء حساب من خلال تطبيق هويتي 365 مستفيدا، وعدد الكشوفات الهندسية 1171 كشفا، وعدد المكالمات التي تم استقبالها من خلال مركز الاتصال 1867 مكالمة، وعدد الاستفسارات التي تم الرد عليها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي 40 استفسارا، وعدد المستفيدين من خدمة القرض الاجتماعي الذكي بتقنية الذكاء الاصطناعي 29 عميلا، وعدد القرارات الصادرة من البنك 602 قرار، وعدد المستفيدين من خدمة القرض العقاري بتقنية الذكاء الاصطناعي عميلان، وإجمالي المستفيدين من خدمات البنك الإلكترونية 5944 مستفيدا، وعدد طلبات الخدمات الخاصة بالبنك والمقدمة من خلال تطبيق سهل 1610 طلبات، وعدد المستفيدين من منحة ذوي الإعاقة الذكية 7 عملاء.