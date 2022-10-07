عاطف رمضان



أظهرت إحصائية للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، أن إجمالي خدمات المؤسسة التي تمت عبر تطبيق سهل الإلكتروني خلال فترة 3 أشهر من يوليو حتى سبتمبر الماضي بلغ 57.165 معاملة.



ووفق الإحصائية التي اطلعت عليها «الأنباء»، فإن هذه المعاملات موزعة فيما يلي:



10839 تحديث أرقام الهواتف، و457 طلب فروقات صرف بدل الإيجار، و970 طلب إعادة صرف بدل الإيجار، و34893 شهادة لمن يهمه الأمر، و294 طلب إيصال تيار كهربائي، و43 طلب فتح ملف إسكاني، و4495 طلب تخصيص وحدة سكنية، و15 إلغاء طلب رعاية سكنية، و44 طلب تجديد كتب توثيق بيوت وشقق، و457 طلب فروقات البدل مقدم من خدمة، و16 إعادة قيد طلب رعاية سكنية، و80 طلب تجديد كتب توثيق قسائم، و4204 طلبات تسليم إذن البناء، و12 طلب توثيق بيت حكومي، و21 طلب توثيق قسائم مع سداد، و43 إعادة تفعيل ملف إسكاني مع بدل إيجار، و67 طلب توثيق بيت حكومي مع الرهن، و210 طلبات توثيق قسائم مع الرهن، و5 إعادة تفعيل ملف إسكاني بدون بدل إيجار.