أشادت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين بوقوف الكويت إلى جانبها ودعم عملياتها الإنسانية في «أصعب الظروف» لاسيما في الازمة السورية وغيرها من الأزمات الإقليمية.



وأكد مندوبنا الدائم لدى الامم المتحدة والمنظمات الدولية الاخرى في جنيف السفير ناصر الهين أنه التقى بمفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي بمقر المفوضية في مدينة جنيف لبحث مجمل القضايا المتعلقة بالعمل الإنساني والأعمال الإغاثية لاسيما مع تزايد الأزمات على الساحة الدولية.



وأضاف السفير الهين أن المفوض السامي أعرب عن التقدير الكبير الذي توليه الأمم المتحدة للكويت لوقوفها إلى جانب المفوضية السامية لاسيما أنها كانت خير معين في مواجهة الأزمة الإنسانية الناتجة عن النزاع المسلح في سورية وغيرها من الأزمات الإقليمية والدولية.



وأوضح أنه نقل للمسؤول الأممي تقدير الكويت لكل ما يقوم به من جهود إنسانية لرعاية اللاجئين حول العالم رغم تصاعد تحديات العمل الإنساني، مشيرا الى اللقاء الذي جمع وزير الخارجية الشيخ د.أحمد الناصر المحمد والمفوض السامي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع الماضي. وأكد السفير الهين عمق العلاقات التي تجمع بلاده مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين مشددا على حرص الكويت على توسيع أفق التعاون في المجالات الإنسانية التي تضطلع بها.



وأعرب عن حرص الكويت على تقوية العلاقات مع المفوضية السامية من خلال حوار مثمر وتعاون بناء نظرا لما تقوم به من دور نبيل في خدمة الإنسانية أينما كانت الحاجة.