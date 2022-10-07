تراجع الاحتياطيات العالمية من العملات الأجنبية بأسرع وتيرة على الإطلاق، وسط تدخل البنوك المركزية من الشرق إلى الغرب لدعم عملاتها.



ووفقا للبيانات التي جمعتها «بلومبيرغ»، فقد انخفضت الاحتياطيات بنحو تريليون دولار، أو 7.8%، هذا العام إلى 12 تريليون دولار، وهو أكبر انخفاض منذ أن بدأت في تجميع البيانات في عام 2003، وفقا لما اطلعت عليه «العربية.نت».



ويرجع جزء كبير من الانخفاض إلى تغييرات التقييم، فمع قفزة الدولار إلى أعلى مستوياته في عقدين من الزمن مقابل العملات الاحتياطية الأخرى، مثل اليورو والين، قلل الدولار بالتالي من قيمة ممتلكات هذه البنوك من العملات بالدولار، لكن الاحتياطيات المتضائلة تعكس أيضا الضغط في سوق العملات الذي يجبر عددا متزايدا من البنوك المركزية على اللجوء لأصولها من العملات لدرء الانخفاض.