تستقطب فورد من جديد عشاق السيارات الرياضية في جميع أنحاء العالم مع طرح سيارة فورد موستانج الجديدة كليا وهي من الجيل السابع الأكثر إثارة وحماسة حتى الآن، والتي تتميز بمقصورة قيادة رقمية مستوحاة من الطائرات المقاتلة بالإضافة إلى المحركات الجديدة المتطورة والتي تعمل بشاحن توربيني مع سحب الهواء الطبيعي عبر هيكلها الخارجي الأكثر حداثة والذي لا يتأثر بمرور الزمن.



وخلف الصورة الظلية الخارجية المحفورة للجيل السابع من موستانج، توجد مقصورة القيادة الأكثر تقدما من الناحية التكنولوجية مقارنة بأي نسخة من سيارات موستانج السابقة كما أنها تتمحور كليا حول السائق.

توفر المقصورة المستوحاة من الطائرات المقاتلة للسائق شاشتين متدفقتين ومنحنيتين يمكن تخصيصهما بشكل منفصل بسرعة لإظهار المعلومات التي يريد السائق أو يحتاج إلى رؤيتها.



مع تبني أدوات Unreal Engine 3D المستخدمة في ألعاب الفيديو الحديثة، يمكن تخصيص مجموعة الأدوات الرقمية للسيارة مقاس 12.4 بوصة لعرض تصميمات متحركة مختلفة ومرئيات جديدة تناسب وضع القيادة.



وتحول إعداد مقياس العدادات الافتراضي في موستانج من درجات اللون الأزرق البارد والرمادي الفاتح التقليدية إلى مظهر حديث للغاية ومظهر نحاسي تتم مشاركته أيضا مع Mustang Mach-E، ويمكن التحكم بكل شيء تقريبا في شاشات العرض بالإضافة إلى الإضاءة الداخلية المحيطة مع أنغام محددة، بينما تتكيف مجموعات العدادات مع اختيار وضع القيادة.

ويضيف الجيل السابع مظهرا منحوتا حديثا إلى تصميمه المستوحى من التراث، ليستهدف بشكل أكبر عملاء موستانج، حيث يؤكد الحاجب الأفقي المنخفض عبر المقدمة على العرض الأمامي الكلي، بينما يتأثر شكل تصميم الشبكة العلوية بالتصميم الأصلي في الستينيات.

وتستمر المصابيح الأمامية بتقنية Tri-Bar LED في إبراز بصمة موستانج الكلاسيكية للإضاءة، في حين تشير الخطوط الخلفية الموسعة إلى القوة على العجلات بأسلوب موستانج الحقيقي.



وتزود Mustang GT، الآن بمحرك Coyote V8 متطور سعة 5.0 لترات. تم إعداد الجيل الرابع سعة 5.0 لترات لتوفير القوة الحصانية الأكثر استنشاقا بشكل طبيعي من أي موستانج جي تي بفضل صندوق سحب الهواء المزدوج المبتكر وتصميم الجسم ثنائي العادم، ما يساعد على تقليل فقدان الحث من خلال تمكين معدلات تدفق هواء أعلى.



قامت شركة فورد بتوفير ناقل الحركة اليدوي لجيل جديد، ويستمر محرك V8 سعة 5.0 لترات في تقديم ناقل حركة يدوي قياسي من 6 سرعات، كما يتوافر ناقل الحركة الأوتوماتيكي المتطور بعشر سرعات من فورد، ليعيد تشكيل أنماط نقل الحركة على الفور تقريبا لتتناسب مع وضع القيادة المحدد.



ويمكن للعملاء الاستمتاع بالقيادة مع كفاءة استهلاك الوقود من خلال اختيار طراز EcoBoost، المدعوم بمحرك جديد بالكامل رباعي الأسطوانات مزود بشاحن توربيني سعة 2.3 لتر.



يزداد الشعور بالحرية والثقة الذي تغرسه موستانج في سائقيها عندما يتحكمون في سلوك السيارة.

فعلى طريق ملتوي أو حلبة سباق يمكن للسائق ضبط جهد التوجيه واستجابة المحرك وإعدادات التحكم الإلكتروني في الثبات بسرعة من خلال ستة أوضاع قيادة متوافرة لإنشاء سيارة موستانج المثالية في أي وقت.



ويشمل ذلك إعدادات عادية، ورياضية، وإعدادات الانزلاق، والسحب، والمضمار بالإضافة إلى إعداد قابل للتخصيص مع ما يصل إلى ستة ملفات تعريف فردية، مصممة لتناسب رؤية السائق.

وعند تحديد كل وضع، تعمل الرسومات عالية الدقة في لوحة العدادات الرقمية على إضفاء الحيوية على الوضع.