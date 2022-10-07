

ذكرت ادارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام عن تمكن فرق الإطفاء مساء يوم امس الخميس من السيطرة على حريق اندلع في سكن للعمال بمنطقة المرقاب ، وأوضحت الإدارة ان ادارة العمليات المركزية وجهت فرق إطفاء المدينة والهلالي الى الموقع وتبين وجود حريق في سكن للعمال بالدور الأول وقد باشرت الفرق في عملية انقاذ المحتجزين ومكافحة الحريق ونجحت بالسيطرة على الحادث.



هذا وقد أصيب احد رجال الإطفاء خلال عملية عملية انقاذ المحتجزين ما استدعى الى نقله للمستشفى ، كما حضر الى الموقع ضباط ادارة تحقيق الحوادث لمعرفة أسباب الحريق.