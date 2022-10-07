وزارتا التربية والكهرباء والماء سجلتا أعلى معدلات توظيف للفترة من يناير حتى نهاية يونيو

علي إبراهيم

كشفت احصائية أعدتها «الأنباء» ارتكازا على أرقام رسمية عن أن الحكومة عينت نحو 10 آلاف مواطن ومواطنة في أول 6 أشهر من العام الحالي.



ووفقا للأرقام، توظف 9786 مواطنا ومواطنة في وزارات الدولة وإداراتها وهيئاتها الملحقة والمستقلة وشركات الدولة، حيث سجلت وزارتا التربية والكهرباء والماء أعلى معدلات توظيف خلال تلك الفترة، فيما ترك 1454 مواطنا ومواطنة العمل بالقطاع الحكومي خلال الفترة ذاتها، وكان غالبيتهم من «الداخلية» و«المواصلات».



وبحسبة بسيطة، بلغ صافي الزيادة في عدد المواطنين العاملين بالقطاع الحكومي نحو 8332 مواطنا ومواطنة خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو.