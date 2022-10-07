أحمد مغربي



علمت «الأنباء» من مصادر نفطية مسؤولة أن مؤسسة البترول ستوقع اتفاقية إطارية خاصة بالخدمات الاستشارية لدعم قطاع الموارد البشرية في المؤسسة بقيمة تصل إلى 1.5 مليون دينار.



وفي التفاصيل، قالت المصادر ان «البترول» خاطبت الجهات الرقابية لأخذ الموافقات المسبقة لترسية العقد، مشيرة الى ان لجنة الشراء العليا لمناقصات مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة طلبت توقيع الاتفاقية الإطارية بالخدمات الاستشارية لدعم قطاع الموارد البشرية على نهج «call-off Agreement».



وكانت «البترول» قد دعت 9 شركات عالمية في شهر يناير 2022 للمشاركة في الممارسة، وهذه الشركات هي بوسطن جروب، استراتيجي آند، اﻛﺴﻨﺸﻴﺮ الشرق الأوسط، ماكينزي، اوليفر ويمان، ديلويت وآرنست آند يونغ وايه تي كيرني وشركة بين آند كومباني.



وذكرت أن المستشار الفني الفائز بالممارسة عليه وضع استراتيجية الموارد البشرية لعام 2040 بما يتلاءم مع احتياجات وتوجهات الموارد البشرية الحالية والمستقبلية في القطاع النفطي.



وتسعى المؤسسة إلى تفعيل وتطوير مهام ومسؤوليات الموارد البشرية من خلال تطبيق أحدث وأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال انطلاقا من إيمانها بأهمية العنصر البشري كدعامة أساسية لتحقيق الأهداف الإستراتيجية المرجوة من المؤسسة والشركات النفطية التابعة لمواكبة التغيرات والتطورات السريعة في عالم النفط والغاز.