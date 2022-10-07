تندرج سيطرة عسكريين على بوركينا فاسو في إطار سلسلة من الانقلابات خلال العقد المنصرم في افريقيا.



٭ 2012 ـ مالي: في 22 مارس أطاح عسكريون نظام أمادو توماني توريه الذي اتهموه بـ«عدم الكفاءة» في مكافحة المتمردين الطوارق في شمال البلاد. وقامت «لجنة وطنية لإنهاض الديموقراطية وإصلاح الدولة» بقيادة الكابتن أمادو هيا سانوغو بحل المؤسسات.



٭ غينيا بيساو: في 12 ابريل قطع انقلاب عسكري العملية الانتخابية، قبل أسبوعين من الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية. أطاح الانقلابيون بقيادة الجنرال أنطونيو إيندجاي الرئيس بيرييرا ورئيس الوزراء غوميز جونيور.



٭ 2013 ـ أفريقيا الوسطى: في مارس استولى متمردو حركة سيليكا على العاصمة بانغي وطردوا فرنسوا بوزيزي الذي كان يتولى السلطة منذ عشر سنوات. نصب زعيمهم ميشال دجوتوديا نفسه رئيسا. غرقت البلاد في أزمة أمنية وسياسية بين ميليشيات مسيحية وأرواحية، وسيليكا.



٭ 2015 ـ بوركينا فاسو: في 17 سبتمبر وبعد أقل من سنة على سقوط بليز كومباوري الذي أطاحته انتفاضة شعبية، أطيح الرئيس ميشال كافاندو في انقلاب قادته وحدة من النخبة في الجيش. أعيد الى مهامه بعد أسبوع إثر اتفاق بين جنود موالين وانقلابيين.



٭ 2017 ـ زيمبابوي: في 21 نوفمبر استقال الرئيس روبرت موغابي، أكبر رئيس في العالم يبلغ 93 عاما، ودفعه الجيش وحزبه الى الرحيل بعد أسبوع من الأزمة وفيما كانت الجمعية الوطنية تناقش إقالته.



٭ 2019 ـ السودان: في 11 ابريل أقال الجيش الرئيس عمر البشير الذي كان يحكم البلاد منذ 30 عاما، بعد أربعة أشهر من حركة احتجاج شعبية. شكل مجلس انتقالي في اغسطس ونصب رئيس وزراء مدني في سبتمبر.



٭ 2020 ـ مالي: في 18 أغسطس، أطيح الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا بعد عدة أشهر من الأزمة السياسية. في 5 اكتوبر شكلت حكومة انتقالية بهدف إعادة السلطة للمدنيين خلال 18 شهرا.



٭ 2021 ـ تشاد: في 20 ابريل وغداة وفاة الرئيس إدريس ديبي إتنو، قام مجلس عسكري انتقالي برئاسة نجله محمد إدريس ديبي قائد الحرس الرئاسي القوي، بحل الحكومة والجمعية الوطنية.



وعد بمؤسسات جديدة بعد انتخابات «حرة وديموقراطية» خلال عام ونصف عام. وتعهد تنظيم «حوار وطني شامل» مع المتمردين.

٭ مالي: في 24 مايو، اعتقل الجيش رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بعد تشكيل حكومة انتقالية جديدة أثارت استياءهما. تم تعيين الكولونيل أسيمي غويتا رئيسا انتقاليا في يونيو.



أكد المجلس العسكري أولا أنه سيسلم السلطة الى المدنيين مطلع 2022 ثم حدد موعد الانتخابات التشريعية في خريف 2023 والرئاسية في فبراير 2024.



٭ غينيا: في 5 سبتمبر، أطيح الرئيس ألفا كوندي الذي أعيد انتخابه في اكتوبر 2020 لولاية ثالثة مثيرة للجدل في انقلاب عسكري. في 1 اكتوبر أدى زعيم الانقلابيين الكولونيل مامادي دومبويا اليمين كرئيس لكنه تعهد عدم الترشح في الانتخابات المقبلة. في 11 مايو 2022، حدد المجلس التشريعي فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات.



٭ السودان: في 25 اكتوبر اعتقل الجيش قادة مدنيين من السلطات الانتقالية ما أدى إلى تظاهرات حاشدة ضد الانقلاب الجديد، بقيادة الفريق الأول ركن عبدالفتاح البرهان. بعد عشرة أشهر، خلف القمع 117 قتيلا.



٭ 2022 ـ بوركينا فاسو: في 24 يناير أعلن عسكريون على التلفزيون الوطني انهم استولوا على السلطة وتعهدوا «العودة الى نظام دستوري» في «مهلة معقولة».



في 29 سبتمبر أطاح عسكريون اللفتانت ـ كولونيل بول-هنري سانداوغو داميبا.