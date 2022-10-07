خيمت الضربات الصاروخية التي شنتها إيران على مناطق في إقليم كردستان بشمال العراق بظلال من التوتر على العلاقات بين بغداد وطهران.



فاستدعت وزارة الخارجية العراقية السفير الإيراني لدى بغداد وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة على تلك الضربات التي وصفت بأنها الأكبر والأكثر دموية والتي أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات.



وقالت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية: «هاجمت إيران شمال العراق بعشرات الصواريخ الباليستية وطائرات مسيرة مسلحة، أسقطت طائرة حربية أميركية إحداها أثناء توجهها نحو مدينة أربيل حيث تتمركز القوات الأميركية».



وأكدت القيادة المركزية الأميركية، التي تشرف على العمليات العسكرية في الشرق الأوسط تلك الرواية، حينما ذكرت في بيان أن الطائرة المسيرة أسقطت حيث «بدا أنها تشكل تهديدا لقوات القيادة المركزية في المنطقة».



وأضافت الصحيفة أن طائرات بدون طيار أخرى وصواريخ فاتح 110 الباليستية الإيرانية قصيرة المدى استهدفت معسكرات وقواعد يستخدمها مسلحون ولاجئون أكراد في ضواحي أربيل وبالقرب من السليمانية.



وأشارت الصحيفة إلى أن الحرس الثوري الإيراني دأب على قصف مناطق كردية في شمال العراق، بعد أن ألقت طهران باللوم على جماعات كردية إيرانية متمركزة هناك في إثارة الاضطرابات التي تجتاح إيران منذ اربعة اسابيع.



وشنت إيران بشكل منتظم في السنوات الأخيرة مثل هذه الهجمات التي استهدفت ما قالت إنها جماعات كردية إيرانية تختبئ عبر الحدود الشمالية الغربية في المنطقة الكردية الجبلية بالعراق.



وقالت السلطات الإيرانية إن المعارضين شاركوا في الاحتجاجات التي اندلعت في المنطقة الكردية بإيران عقب جنازة الفتاة مهسا أميني (22 عاما) التي توفيت بعد احتجازها في أحد مراكز شرطة الأخلاق (الآداب) بدعوى ارتدائها ملابس غير محتشمة في 17 سبتمبر الماضي بمسقط رأسها في المنطقة.



من جهتها، اعتبرت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية أن الضربات التي نفذتها طهران ضد الأكراد في شمال العراق تدل على «يأس» الحكومة الإيرانية التي «تواجه واحدة من أكبر الاحتجاجات في تاريخ البلاد».



وقالت الصحيفة إن طهران شنت هجمات دامية استهدفت من خلالها مقار ثلاثة أحزاب معارضة كردية إيرانية تدعم التظاهرات الجارية داخل إيران.



ورأت الصحيفة الأميركية أن الضربات الإيرانية تؤكد «ارتباك» حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي في التعامل مع الاحتجاجات التي أسفرت عن مقتل العشرات من المتظاهرين وإصابة المئات.



وأوضحت «واشنطن بوست» انه «لطالما استقرت الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة في العراق، وبينما أعربت عن دعمها للاحتجاجات في إيران، لا يوجد ما يشير إلى ارتباطها المباشر بالاضطرابات».



ونقلت الصحيفة عن محللين قولهم إن «الهجمات الإيرانية كانت بمنزلة محاولة يائسة من قبل النظام الإيراني للنأي بنفسه عن المساءلة عن الاحتجاجات وعدم قدرته على حلها بالطرق السلمية، تريد طهران إلقاء اللوم على قوى خارجية».



وقال المحلل السياسي الكردي المقيم في أربيل هيوا عثمان للصحيفة «ما يريد الإيرانيون قوله هو أن الاضطرابات داخل إيران تحرض عليها أحزاب المعارضة في العراق.. لكنها في الواقع معارضة علنية من قبل الشعب الإيراني ضد النظام».



واستبعدت صحيفة «الغارديان» البريطانية أن يهدئ الخطاب الذي ألقاه رئيسي «الشباب الإيراني المنتفض الذي فقد الثقة في نظام بلاده المتطرف، خاصة أن الرئيس الإيراني هو الذي أمر بتطبيق أكثر صرامة لقوانين الحجاب في وقت سابق من هذا الصيف».



ونقلت الصحيفة عن نشطاء في إيران: «ثقتنا آخذة في الازدياد.. لن نتراجع عن انتفاضتنا رغم الاعتقالات.. هناك اعتقاد سائد بأن شيئا ما سيتغير هذه المرة».



وتابعت الصحيفة «الحكومة الإيرانية تسعى لضمان عدم امتداد الاحتجاجات إلى المزيد من أحياء الطبقة العاملة، ومن المرجح أن تصور المتظاهرين على أنهم ليبراليون مناهضون للوطنية على خلاف مع قيم النظام».



بالتزامن، نقلت صحيفة «فايننشال تايمز» عن إحدى الصحفيات الإيرانيات من طهران أنه مع استمرار الاحتجاجات التي فجرتها وفاة أميني، اختفت شرطة الأخلاق من الشوارع وأن السلطات بدأت تستخدم أساليب أقل صرامة في مراقبة قواعد الملابس خاصة الحجاب.



وجاء في التقرير أن السيارات ذات اللونين الأبيض والأخضر، التي تستخدمها شرطة الأخلاق الإيرانية لمراقبة واعتقال النساء غير الملتزمات بقواعد الزي الإسلامي، لم تظهر حتى خارج مركز شرطة الأخلاق نفسها في وسط طهران، رغم أنها كانت على مدار العقد الماضي رمزا لرقابة السلطات على النساء.



وأشارت الصحيفة إلى أن الغضب من وفاة الفتاة الكردية دفع الناس من مختلف الأطياف السياسية الإيرانية للمطالبة بإنهاء المراقبة الرسمية لملابس النساء.



ورأى فريق من المحللين أنه «سيتم سحب دوريات الإرشاد من الشوارع. الجمهورية الإسلامية ستواجه انتكاسة كبيرة ولن يكون أمامها خيار آخر سوى إعطاء المزيد من الحرية الاجتماعية لشباب الطبقة الوسطى في المناطق الحضرية».



وبشكل يومي منذ وفاة أميني، يتدفق متظاهرون شباب، كثير منهم في نفس عمرها، إلى الشوارع في البلدات والمدن في أنحاء البلاد، مرددين شعارات مناهضة للنظام.



كما تظاهر طلاب في الجامعات وواجهت متظاهرات شرطة مكافحة الشغب دون ارتداء الحجاب وقد تراجع الخوف في نفوسهن.



وقال عالم الاجتماع عماد أفرو، لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، إنه بالنسبة للشباب الذين يعانون من مشاكل اقتصادية هائلة مثل الفقر وعدم المساواة «أصبحت هذه الدوريات تؤجج غضبهم».



وقوبلت الحملة الإيرانية للتعامل مع الاحتجاجات التي خرجت بعد وفاة أميني بتنديد دولي ومطالبات للنظام الإيراني بضبط النفس وضرورة احترام حقوق الإنسان، بما في ذلك حرية التعبير والتجمع السلمي.



وأثارت تصرفات إيران ردود فعل دولية مختلفة. ففي ألمانيا، ندد البرلمان «بوندستاج» بحملة القمع العنيفة للسلطات في إيران. وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إنه «يتعين على السلطات الإيرانية أن تتوقف فورا عن أعمالها الوحشية ضد المتظاهرين».