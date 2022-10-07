

سيئول ـ أ.ف.پ: أبرز مراحل تطوير البرامج النووية والبالستية في كوريا الشمالية.

البدايات في السبعينيات



بعد الهدنة في شبه الجزيرة الكورية عام 1953، بدأت كوريا الشمالية العمل على تطوير سلاح ذري ردا على نصب صواريخ أميركية حولها في كوريا الجنوبية واليابان.



وفي ستينيات القرن الماضي، تلقت كوريا الشمالية تكنولوجيا ومواد نووية من الاتحاد السوفييتي حليفها التاريخي، لاستخدامها في برنامجها للطاقة الذرية.



وأنشأت مركزا للطاقة الذرية في يونغبيون شمال العاصمة بيونغ يانغ.



في أواخر السبعينات من القرن الماضي، بدأت العمل على نموذج من صاروخ سكود-بي السوڤييتي (مداه 300 كيلومتر)، واختبرته للمرة الأولى عام 1984.



وبين 1987 و1992 طورت كوريا الشمالية صواريخ متوسطة وبعيدة المدى بينها «تايبودونغ-1» (2500 كيلومتر) و«تايبودونغ-2» (6700 كيلومتر).



في 1998، اختبرت كوريا الشمالية صاروخ «تايبودونغ-1» الذي حلق فوق جزء من اليابان قبل أن يسقط في البحر.

أول تجربة نووية



في العام 2005 انتقدت بيونغ يانغ السياسة الأميركية «العدائية» وأنهت مهلة استمرت ست سنوات جمدت خلالها تجارب الصواريخ البعيدة المدى.



في العام 2006 أجرت بيونغ يانغ أول تجربة نووية تحت الأرض.



على الإثر، تبنت الأمم المتحدة عقوبات اقتصادية تم توسيع نطاقها على مراحل.



في مايو 2009، أجرت كوريا الشمالية تجربتها النووية الثانية تحت الأرض، وهي أقوى بأضعاف من التجربة الأولى، وذلك بعد انسحابها من مفاوضات بشأن برنامجها النووي مع الدول الخمس (كوريا الجنوبية، الصين، الولايات المتحدة، روسيا، واليابان) التي بدأت في العام 2003.

تسارع



في 2011، خلف الزعيم الشاب كيم جونغ أون والده. وشهد تطوير البرنامجان الصاروخي والنووي تسارعا في عهد كيم.



بعد عام من توليه الحكم، وضعت البلاد في المدار قمرا اصطناعيا (لم يعمر طويلا)، في خطوة متقدمة على صعيد تطوير صاروخ بالستي عابر للقارات.



في 2013، أشرف كيم على تجربة نووية ثالثة أقوى من سابقتيها.



وأجرت كوريا الشمالية تجربة رابعة تحت الأرض في يناير 2016، وقالت إنها لقنبلة هيدروجينية.



في مطلع أغسطس، أطلقت كوريا الشمالية للمرة الأولى صاروخا بالستيا فوق المنطقة الاقتصادية البحرية لليابان.



في التاسع من سبتمبر، أجرت بيونغ يانغ تجربتها النووية الخامسة. وأكد النظام أنه اختبر رأسا نوويا يمكن تثبيته على صاروخ بعيد المدى.

قوة نووية



في مايو 2017، أجريت تجربة لصاروخ بالستي يراوح مداه بين المتوسط والبعيد وهو من نوع «هواسونغ-12»، وقد اجتاز 700 كيلومتر قبل أن يسقط في بحر اليابان.



بعد شهرين، أعلنت كوريا الشمالية نجاحها في الرابع من يوليو ـ يوم العيد الوطني الأميركي ـ في اختبار صاروخ قادر على بلوغ ألاسكا وقدمته هدية إلى «الأميركيين الأوغاد».



في 28 من شهر يوليو نفسه، أجرت تجربة ثانية لصاروخ عابر للقارات.



وفي الثالث من سبتمبر 2017، أجرت بيونغ يانغ تجربتها النووية السادسة التي اعتبرت الأقوى، وقدرت مجموعات رصد قوة القنبلة بـ 250 كيلوطن، أي ما يوازي 16 مرة حجم القنبلة الأميركية (15 كيلوطن) التي دمرت هيروشيما عام 1945.



في منتصف الشهر ذاته، وبعد أقل من أسبوع من إقرار الأمم المتحدة السلسلة الثامنة من العقوبات، أطلقت كوريا الشمالية صاروخا بالستيا متوسط المدى فوق اليابان.



في 20 نوفمبر، صنفت واشنطن كوريا الشمالية رسميا «دولة تدعم الإرهاب»، علما بأنها كانت أصلا على اللائحة الأميركية السوداء للدول الداعمة للإرهاب بين عامي 1988 و2008.



وفي 29 نوفمبر، أجرت كوريا الشمالية تجربة على صاروخ جديد عابر للقارات من طراز «هواسونغ-15» يمكنه أن يحمل «رأسا ثقيل الوزن» قادر على ضرب البر الأميركي، بحسب بيونغ يانغ.



في 13 ديسمبر، تعهد الزعيم الكوري الشمالي جعل بلاده «أقوى قوة نووية في العالم».

تقارب دون تقدم



في ابريل 2018 أعلن كيم عن وقف التجارب النووية وإطلاق الصواريخ البالستية طويلة المدى، معتبرا أن أهدافه تحققت.



تم إحياء المفاوضات بين واشنطن وبيونغ يانغ: قمة تاريخية جمعت كيم والرئيس الأميركي دونالد ترامب (2017-2021) في يونيو في سنغافورة.



لكن في فبراير 2019، بعد قمة غير ناجحة بين ترامب وكيم في هانوي، تعثرت المفاوضات بين واشنطن وبيونغ يانغ.

طريق مسدود



أعلنت كوريا الشمالية في أكتوبر 2019 أنها اختبرت صاروخا يمكن إطلاقه من غواصة فيما عدته «مرحلة جديدة» من برنامج تسلحها.

وفي 1 يناير 2020، أعلن كيم انتهاء فترة تجميد التجارب النووية وتلك الخاصة بالصواريخ البالستية.



وفي أكتوبر، كشفت بيونغ يانغ في عرض عسكري عن صاروخ «هواسونغ-17»، الذي قدم باعتباره أقوى صاروخ بالستي عابر للقارات.

تطور تكنولوجي



شهد العام 2021 تطورات كبيرة. في مارس، أكدت كوريا الشمالية أنها اختبرت في بحر اليابان نوعا جديدا من «المقذوفات التكتيكية الموجهة» لكن الولايات المتحدة اعتبرتها صواريخ بالستية قصيرة المدى.



في سبتمبر، أجرت بيونغ يانغ سلسلة من الاختبارات: إطلاق «صاروخ عابر للقارات بعيد المدى» جديد وصواريخ بالستية قصيرة المدى، وإطلاق صاروخ تم تقديمه على أنه «هواسونغ-8» فرط صوتي، وأخيرا إطلاق صاروخ مضاد للطائرات (تم تطويره مؤخرا)، بحسب كوريا الشمالية.



في 19 أكتوبر، أطلقت بيونغ يانغ صاروخا بالستيا من غواصة، وفق الجيش الكوري الجنوبي، ما عدّ تقدما تقنيا كبيرا.

صاروخ بالستي جديد عابر للقارات



بعد اختبار نحو عشرة صواريخ تتضمن صواريخ فرط صوتية وصاروخ بالستي أرض-أرض متوسط المدى وطويل من طراز «هواسونغ-12»، أطلقت بيونغ يانغ في 24 مارس 2022، صاروخا بالستيا عابرا للقارات سقط في المنطقة الاقتصادية الخالصة لطوكيو في بحر اليابان.



ويعد هذا الصاروخ الأقوى الذي تطلقه كوريا الشمالية منذ العام 2017 والتي أفادت أنه من طراز «هواسونغ-17»، لكن واشنطن وسيئول قالتا إنه على الأرجح من طراز «هواسونغ-15» الأقدم.

وتيرة سريعة



في منتصف أبريل أشرف كيم جونغ أون على تجربة إطلاق نظام تسلح جديد من شأنه زيادة فعالية أسلحته النووية التكتيكية.

وحذر في الشهر نفسه من أن كوريا الشمالية ستمضي في تطوير ترسانتها النووية بوتيرة سريعة. تلا ذلك تجربة صواريخ بالستية عدة في مايو.



وفي 25 مايو، غداة زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى آسيا لإعادة تأكيد دعمه لسيول وطوكيو في مواجهة بيونغ يانغ، أطلقت كوريا الشمالية ثلاثة صواريخ، بينها صاروخ بالستي عابر للقارات.



وفي 5 يونيو، أطلقت بيونغ يانغ ثمانية صواريخ بالستية قصيرة المدى. وردت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في اليوم التالي بإطلاق ثمانية صواريخ مماثلة. وفي مطلع سبتمبر أقرت كوريا الشمالية قانونا يخولها تنفيذ ضربة نووية وقائية، وأعلنت أن وضعها كدولة تملك السلاح النووي «أمر لا رجوع عنه».



في 4 أكتوبر أطلقت كوريا الشمالية صاروخا بالستيا ذا مدى بين المتوسط والبعيد وفق الجيش الكوري الجنوبي. حلق الصاروخ فوق اليابان، للمرة الأولى منذ العام 2017، ما دفع طوكيو إلى تفعيل نظام الإنذار والطلب من سكان بعض المناطق الاحتماء.