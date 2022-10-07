ذكر تقرير لوكالة ((بلومبرج)) أن العنف المسلح، الذي يتسبب في مقتل عشرات الآلاف من الأمريكيين كل عام، له تأثير سلبي كبير على اقتصاد البلاد.

فقد وجد باحثون من كلية الطب بجامعة هارفارد أن العنف المسلح يكلف الولايات المتحدة حوالي 557 مليار دولار أمريكي سنويا، أو 2.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، حسبما ذكر التقرير نقلا عن دراسة نُشرت في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية.

ووفقا للدراسة، يعزى معظم هذه التكاليف إلى فقدان نوعية الحياة بين من أصيبوا بالأسلحة النارية وأسرهم.

وأشار تحليل أجرته كلية جونز هوبكنز بلومبرج للصحة العامة ونشر في أبريل إلى أنه مع تفشي الجائحة في عام 2020، شهدت الولايات المتحدة عددا قياسيا من الوفيات الناجمة عن الأسلحة النارية ومبيعات الأسلحة.

وأوضح التقرير أن بحث هارفارد الجديد يبين أن الشركات والموظفين والاقتصاد في الولايات المتحدة عانوا أيضا من ارتفاع معدلات العنف المسلح.