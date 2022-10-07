أفادت شبكة كوبرنيكوس لمراقبة الغلاف الجوي والمناخ التابعة للاتحاد الأوروبي بأن هناك أجزاء من جرينلاند كانت أكثر دفئا بأكثر من 8 درجات مئوية في أيلول/ سبتمبر الماضي من المتوسط طويل الأجل لهذا الشهر ، وأن معظم المنطقة شهدت أكثر شهور أيلول/ سبتمبر حرارة منذ عام 1979 .

وعلى الصعيد العالمي، كان متوسط درجة الحرارة أعلى من المتوسط بنحو 3ر0 درجة، استنادا إلى الفترة من عام 1991 إلى .2020

وإضافة إلى شهر أيلول/ سبتمبر 2016 ، سجل شهر أيلول/ سبتمبر من هذا العام رابع أكثر الشهور حرارة حتى الآن. يشار إلى أنه في جميع أنحاء أوروبا ككل ، كانت درجات الحرارة أقل قليلا من المتوسط.

وقالت الشبكة إنه "في منتصف شهر أيلول/سبتمبر 2022 تقريبا، سجل الجليد البحري اليومي في القطب الشمالي تاسع أدنى حد سنوي له ، بينما كان الغطاء الجليدي البحري في القطب الجنوبي ، خارج أدنى خمسة قياسات في أي من شهور أيلول/ سبتمبر ، بنسبة 3?? أقل من المتوسط".

وتستخدم الشبكة الأقمار الاصطناعية والسفن والطائرات ومحطات الأرصاد الجوية في جميع أنحاء العالم لنشر تقارير شهرية عن درجات الحرارة والجليد البحري وغيرها من الجوانب.