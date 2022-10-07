أظهرت أحدث البيانات عن قطاع الإسكان في السويد تراجعا حادا في الأسعار في أكبر اقتصاد بين الدول الاسكندنافية، حيث من المتوقع أن تتراجع قيمة المنازل بمقدار الخمس.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أن البيانات الصادرة عن بنك "أس بي ايه بي" للرهن العقاري المملوك للدولة، والمستندة إلى مؤشره للملكيات، أظهرت تراجعا بنسبة 6ر2% على أساس شهري في أسعار المنازل في أيلول/سبتمبر الماضي، وبنسبة 7ر1% معدلة على أساس فصلي.

وأشار البنك، نقلا عن إحصائيات تستند إلى محرك البحث العقاري التابع له "بولي"، إلى أن هذه هي أسرع وتيرة تراجع خلال عقد على الأقل.

وتقدم البيانات دليلا إضافيا على أن أكبر قطاع إسكان في الدول الاسكندنافية، وهو أحد أكثر الأسواق في العالم التي شهدت فقاعات عقارية أثناء الوباء، يشهد تراجعا وربما يتفاقم الوضع بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة وزيادة معدلات الفائدة.

ويتوقع البنك المركزي المزيد من رفع الفائدة، بعدما أعلن عن زيادة قياسية في وقت سابق من هذا الشهر لاحتواء التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته في ثلاثة عقود.