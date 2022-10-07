أظهرت بيانات وكالة اس اند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية أن قطاع الصناعة في منطقة اليورو انكمش بأسرع وتيرة منتصف عام 2020 خلال الشهر الماضي بسبب زيادة نسبة تراجع الانتاج والطلبات الجديدة.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات في قطاع الصناعة إلى 4ر48 في أيلول/سبتمبر الماضي، مقارنة بـ 6ر49 خلال شهر آب/أغسطس الماضي.

وقال كريس ويليامسون كبير الاقتصاديين بقسم الاسواق بالوكالة "المزيج القبيح لدخول قطاع الصناعة للركود وارتفاع الضغوط التضخمية، سوف يضيفان للمخاوف بشأن مستقبل اقتصاد منطقة اليورو".

وقد انخفض الانتاج الصناعي في منطقة اليورو، ويرجع ذلك لتراجع الطلب. وفي بعض الحالات، تم خفض مستويات الانتاج في ظل ارتفاع أسعار الطاقة.

وسجلت فرنسا وألمانيا أسوأ تدهور في قطاع الصناعي، حيث سجل مؤشر مديري المشتريات لديهما أدنى مستويات منذ الموجة الأولى لجائحة كورونا في النصف الأول من عام .2020

وانكمش النشاط الاقتصادي في فرنسا بأكبر نسبة منذ آيار/مايو 2020، حيث دفع ارتفاع الاسعار الطلب للانخفاض. وتراجع مؤشر مديري المشتريات إلى 7ر47 مقارنة بـ 6ر50 خلال آب/أغسطس الماضي.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات في قطاع الصناعة في ألمانيا إلى 8ر47 مقارنة بـ 1ر49 في آب/أغسطس الماضي.