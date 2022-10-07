قالت متحدثة باسم شركة أمازون في بيان مرسل عبر البريد الإلكتروني إن الشركة ستوقف الاختبارات الحية لروبوت التوصيل الآلي "أمازون سكاوت" بعد أن أدركت شركة مبيعات التجزئة الأمريكية أن البرنامج لا يلبي احتياجات عملائها بالكامل.



وأضافت المتحدثة أليسا كارول أن الشركة تعمل الآن على تقليص البرنامج أو "إعادة ضبطه"، وستعمل مع الموظفين المعنيين لإعادة توزيعهم على الوظائف المتاحة الأخرى داخل الشركة، مضيفة أنها لن تتخلى عن المشروع تماما.



وبدأت أمازون في اختبار الروبوت "سكاوت" وهو بحجم مبرد صغير ويتحرك على طول الأرصفة بخطى سريعة، في ولاية واشنطن في عام 2019 قبل التوسع إلى جنوب كاليفورنيا وجورجيا وتينيسي.