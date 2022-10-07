توصلت دراسة حديثة، أجريت في كلية الطب جامعة لندن، إلى أن مزاولة نشاط رياضي وبدني كافٍ -بما في ذلك ممارسة الرياضة مثل الجري- يساعد في مقاومة بعض الآثار الصحية الضارة لأنماط النوم غير الصحية، منها النوم لفترة تقل عن 7 ساعات ليلا للبالغين، أو النوم لفترات طويلة تتخطى 9 ساعات، أو الأرق.

وأوضحت الدراسة -التي نشرت في عدد أكتوبر من المجلة البريطانية للطب الرياضي- أن قلة النوم تتسبب في حدوث التهابات وإضعاف عملية التمثيل الغذائي للجلوكوز، فضلا عن تقليله من عدد السعرات الحرارية المحروقة؛ مما يزيد من خطر الإصابة بالسمنة. كما تزيد قلة النوم من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والوفاة المبكرة.

ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين يعانون من قلة النوم معرضون لخطر أعلى بنسبة 23% للوفاة المبكرة، و39% أعلى لخطر الوفاة من أمراض القلب، و13% أعلى من خطر الوفاة من السرطان، مقارنة بمن ينامون بشكل صحي ويمارسون الرياضة كثيرًا.