كشفت شركة "آي بي إم" (IBM) الأمريكية، عن أنها ستعلن، خلال زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مقر الشركة في نيويورك، عن خطط لاستثمار 20 مليار دولار على مدى السنوات العشر المقبلة في مبادرات البحث والتطوير وتصنيع أشباه الموصلات.

وقال مسؤول في البيت الأبيض - وفق ما نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية- إن بايدن سيسافر إلى نيويورك للتحدث عن خطته الاقتصادية ولقاء العمال، وسوف يسلط الرئيس الضوء على إعلان شركة (IBM) والذي يأتي في أعقاب استثمار آخر من شركة تصنيع الرقائق "مايكرون" في شمال ولاية نيويورك.

ويعد إعلان (IBM) هو أحدث مكسب اقتصادي للبيت الأبيض منذ تمرير قانون الرقائق والعلوم، والذي تم تمريره بدعم من الحزبين، ويتضمن أكثر من 50 مليار دولار من الحوافز للمصنعين لبناء مصانع أشباه الموصلات المحلية. ويشمل أيضًا أكثر من 80 مليار دولار لمؤسسة العلوم الوطنية المعتمدة على مدى خمس سنوات لدعم الابتكار والبحث.

وحذر مسؤولو إدارة بايدن لأشهر من سلسلة التوريد ومخاطر الأمن القومي إذا لم يستثمر الكونجرس في التصنيع المحلي للرقائق المستخدمة لتشغيل أجهزة الكمبيوتر والسيارات والأجهزة المنزلية الرئيسية، بحجة أن الولايات المتحدة ستصبح معتمدة بشكل كبير على الصين وغيرها من أجل أشباه الموصلات.