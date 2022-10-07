قال ستان شباربيرج رئيس قسم التسويق في شركة "إيرباص"، إن سوق خدمات الطيران، الذي يشمل خدمات الصيانة والتدريب، سيتعافى تماما مما تعرض له بعد تفشي جائحة فيروس كورونا بحلول العام المقبل.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للانباء عن شباربيرج، قوله في بيان له، إن سوق الخدمات ارتفع هذا العام بنسبة 21% بالمقارنة مع عام .2021

جدير بالذكر أن سرعة التعافي تسببت في الضغط على شركات الطيران والمطارات، حيث تعمل "إيرباص" بشكل وثيق مع سلاسل التوريد، لتحسين توفر المخزون في المستودعات.

وتقدر القيمة السوقية للخدمات العالمية بـ 95 مليار دولار.

وتتوقع "إيرباص" زيادة خدمات السوق بمعدل أكثر من الضعف لتصل قيمتها إلى 230 مليار دولار بحلول عام .2041