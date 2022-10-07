أظهرت بيانات مكتب الإحصاء المركزي في هولندا استمرار ارتفاع معدل التضخم في البلاد خلال شهر أيلول/سبتمبر الماضي، وهو ما يرجع بصورة أساسية إلى ارتفاع أسعار الطاقة.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 5ر14% على أساس سنوي في أيلول/سبتمبر الماضي، بعد زيادة بنسبة 0ر12% في آب/أغسطس السابق عليه.

وارتفعت أسعار الطاقة إلى 0ر200% مقارنة بـ 0ر151% في آب/أغسطس الماضي. وارتفع معدل التضخم، باستثناء الطاقة ووقود السيارات، إلى 5ر6% في أيلول/سبتمبر، مقارنة بـ 0ر6% خلال آب/أغسطس الماضي.

وذلك زادت أسعار الملابس بنسبة 0ر8% بعد ارتفاع بنسبة 3ر3% في آب/أغسطس الماضي. وارتفعت أسعار البترول بوتيرة أبطأ في أيلول/سبتمبر الماضي، بلغت 7ر6%، بعد زيادة بنسبة 9ر12% خلال شهر آب/أغسطس الماضي.