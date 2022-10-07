شهدت حديقة حيوانات ليل في شمال فرنسا خلال تموز/يوليو ولادة صغيري باندا أحمر الذي يشكل نوعاً مهدّداً بالانقراض، فيما يتمتعان حالياً بصحة جيدة، على ما أعلنت البلدية التي تملك الحديقة.

وقالت بلدية ليل في بيان إنّ الصغيرين، وهما ذكر وأنثى، وُلدا في 17 تموز/يوليو، سيبقيان "لبضعة أسابيع إضافية معزولين مع أمّهما +مامبو+".

وأضافت "يتعين الانتظار لفترة قصيرة" قبل معاينتهما، إلا أنّ "المؤشرات كلها تظهر أنهما بحالة جيدة"، مشيرةً إلى أنّ ولادتهما تشكل "خبراً ساراً" للبرنامج الأوروبي لتربية الأنواع وحفظها.

وقال نائب رئيس بلدية ليل المعني بملف الطبيعة ستانيسلاس داندييفيل لوكالة فرانس برس "نحن سعداء جداً، فهذه المرة الأولى التي تشهد فيها حديقة الحيوانات ولادة مزدوجة". وسبق أن سُجّلت ولادة أخرى في الحديقة سنة 2009.

ودعت البلدية مستخدمي الانترنت للتصويت عبر موقعها الالكتروني واختيار اسمين لصغيري الباندا.

وكانت حديقة الحيوانات في ليل استقبلت الأب "رواريد" بداية عام 2021 بهدف "التزاوج" مع الأم "مامبو".

وأتى رواريد خلفاً لـ"بونغ"، وهو أول ذكر أُدخل إلى حديقة الحيوانات لهذا الهدف، ثم نفق عن 17 عاماً.

وانطلق برنامج إدخال الباندا الحمراء في حديقة حيوانات ليل عام 2005. ويبلغ "رواريد" حالياً ثلاث سنوات فيما تبلغ "مامبو" ست سنوات، على ما أوضح داندييفيل.