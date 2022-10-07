بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برسالة تهنئة إلى أخيه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله بمناسبة الذكرى الثانية لتولي سموه حفظه الله ولاية العهد هذا نصها:



سمو ولي العهد أخي العزيز الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،



يطيب لي بكل المحبة والتقدير أن أعرب لسموكم عن خالص التهاني الأخوية والقلبية بمناسبة الذكرى الثانية لتوليكم ولاية العهد.



مشيدا في هذه المناسبة الغالية على الجميع بما اتسمت به مسيرتكم الحافلة بالعطاء من معاني التفاني والإخلاص في خدمة وطننا العزيز مما أكسب سموكم تقديرنا واعتزازنا وثناءنا.



سائلين المولى تعالى أن يمتع سموكم بموفور الصحة وتمام العافية ويحفظ وطننا الغالي ويديم عليه نعمة الأمن والأمان والرخاء ويسدد خطانا جميعا لخدمة وطننا الحبيب وشعبنا الوفي ويبارك بكافة الجهود لتحقيق كل ما يتطلع إليه من تقدم ورقي وازدهار.



وتقبلوا سموكم خالص التقدير،،،



نواف الأحمد الجابر الصباح



أمير الكويت



هذا وقد تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه رسالة شكر جوابية من أخيه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله هذا نصها:



حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه



أمير البلاد المفدى



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،



تلقيت ببالغ التقدير والامتنان كتاب سموكم الذي ضمنتموه تهانيكم القلبية بمناسبة الذكرى الثانية لنيلنا الثقة السامية من لدن مقامكم الكريم وتولينا ولاية العهد.



وإنني لأغتنم هذه المناسبة لأعرب لسموكم عن بالغ تقديري واعتزازي بكم قائدا حكيما لمسيرة الخير والرخاء لوطننا العزيز مجددا العهد لسموكم حفظكم الله ورعاكم ببذل قصارى جهودنا وكل ما في وسعنا لتحقيق ما تتطلعون إليه سموكم من تطور وازدهار لوطننا الغالي وعيش كريم لأبنائه المخلصين.



كما أتضرع إلى الله في علاه أن يحفظكم بعنايته ويحيطكم برعايته ويديم عليكم الصحة والعافية ويديمكم فخرا وذخرا لنا ولشعب الكويت الكريم وأن يجعل هذا الوطن سخاء رخاء في ظل قيادة سموكم الرشيدة حفظكم الله ورعاكم.



مع بالغ تقديري لسموكم،،،



مشعل الأحمد الجابر الصباح

ولي العهد.