بيروت - عمر حبنجر

كبح الرفض الإسرائيلي للملاحظات اللبنانية حول ملف ترسيم الحدود البحرية، الاندفاعة اللبنانية، نحو استحقاقات ما بعد الترسيم، وفي طليعتها تشكيل حكومة جديدة، في اللحظة الأخيرة من عمر ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون، علما أن نية حكومة يائير لابيد بتأجيل توقيع «الاتفاق»، كما يسميها الطرف الإسرائيلي، او «التفاهم»، كما يفضل تسميته في لبنان، كانت معلنة سلفا، وبالتالي يجب ألا يتفاجأ بها احد، بل كان يفترض أخذها بالحسبان احترازا، على الرغم من وجود الرعاية الأميركية.

ردود الفعل اللبنانية على الموقف الإسرائيلي غلب عليها طابع التريث، بانتظار وصول الموقف الإسرائيلي الرسمي إلى بيروت، عبر واشنطن، التي بادرت من خلال وسيطها عاموس هوكشتاين، إلى التخفيف من وقع التراجع الإسرائيلي، وما تبعه من إعلان عن الجاهزية العسكرية، واكتفت بإدراجه في خانة انتخاباتهم التشريعية المقررة في الأول من نوفمبر، ولاحقا وصل الرد الرسمي الإسرائيلي، ومما تسرب منه، أن الاعتراض الإسرائيلي هو على التعديلات اللبنانية، وليس على المقترح بذاته، وان الحكومة الإسرائيلية لم توقف التفاوض الذي سيستمر منتقلا من المرحلة السياسية إلى المفردات القانونية والتقنية.

وأكد عضو فريق التفاوض اللبناني بشأن ترسيم الحدود البحرية، اللواء عباس إبراهيم، أمس، أن «لبنان لا يعنيه الجواب الإسرائيلي حيال المقترحات اللبنانية بشأن اتفاق ترسيم الحدود البحرية»، مشيرا إلى أن الوسيط الأميركي، هو من «يجب أن يتحمل مسؤوليته» في هذا الصدد.

مصادر لبنانية متابعة دعت الى الحذر من الألاعيب الإسرائيلية، لافتة الطرف اللبناني المفاوض الى قاعدة التفاوض الإسرائيلية المعهودة من: «ما لنا لنا وما لكم لنا ولكم».

رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط غرد قائلا: تبقى منطقة حساسة، لا علاقة لها لقانا وكاريش، التي هي الحل أو الحرب».

بدورها، السفيرة تريسي شمعون المرشحة المستقلة لرئاسة الجمهورية، غردت عبر تويتر داعية السلطة اللبنانية، وبعد الذي حصل في ملف الترسيم، الى أن تكشف للرأي العام اللبناني، التفاصيل الكاملة المتعلقة بهذا الملف، بشفافية مطلقة، لان بلوغ الحرب، جريمة.

رئاسيا، توجه المرشح الرئاسي ميشال معوض برسالة الى نواب المعارضة الذين انتخبه بعضهم في دورة الانتخاب الأولى، داعيا إياهم إلى التوافق حول شخصية.

وقال في حديث لقناة «ام تي ڤي» أنا أدعو للتوافق فوق الطاولة وليس على طريقة عشائر الليوجيرغا الأفغانية، توافق غير مستفز أو متحد لأحد، محذرا من تحول رئيس الجمهورية في لبنان إلى ملك انجلترا.

وفي حساب معوض، أن بحوزته حتى الآن 41 صوتا نيابيا، ومعنى ذلك أن كتلة النواب الذين وضعوا في صندوق الاقتراع عشر أوراق باسم لبنان، والكتل الأخرى التي أمنت له 36 صوتا، جميعهم يعمل من أجل الإنقاذ، عبر استعادة اتفاق الطائف، والعلاقة مع الدول العربية.

وتوقع معوض أن يصل رصيده، بعد انضمام التغييريين إليه ما بين 64 و65 صوتا، يضاف إليهم 3 نواب منطقة صيدا.

تحرك معوض هذا أتى تحضيرا للجلسة الانتخابية الرئاسية الثانية التي حدد موعدها الرئيس نبيه بري يوم الخميس في ١٣ أكتوبر، والتي تبدو في الظروف الحكومية والترسيمية، آيلة إلى سابقتها، بفعل عدم اكتمال نصاب الثلثين (86 نائبا) لغياب عدد من نواب التيار الحر، احتجاجا على تعيين جلسة الانتخاب في يوم ذكرى إخراج العماد عون من القصر الجمهوري بالقوة.

وقال معوض: التدحرج بالأسماء، لن يوصلنا، إلا لمرشح مرضي عنه من جانب حزب الله، بينما المطلوب أن يكون لبنان جزءا من الشرعية العربية والدولية، وعلى رأس السطح، وهو لا يمكن أن يعيش خارج الحضن العربي.

في هذه الأثناء استقبل الرئيس تمام سلام في منزله في المصيطبة سفير المملكة العربية السعودية في لبنان د.وليد البخاري وجرى عرض للأوضاع والتطورات في لبنان والمنطقة، وتم تأكيد حرص المملكة على إنجاز الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها بما يؤدي الى استقرار لبنان ووحدة شعبه.

أما على الصعيد الحكومي، فمن المؤكد أن الصدمة التي تلقاها ملف ترسيم الحدود البحرية من جانب إسرائيل، انعكست همودا على مساعي تشكيل الحكومة من جانب الرئيس المكلف، الذي اكتشف أن ثمة من لا يريده، أن يشكل الحكومة الجديدة، ولا حتى تعويم الحكومة القائمة بتصريف الأعمال، لذلك لم يعد مستعجلا، وبانتظار توافر إمكانية تشكيل حكومة بشروط مقبولة. وإذا لم يحصل، فإن الحكومة الحالية موجودة والنصوص القانونية والدستورية تؤكد أنها مؤهلة لتسلم صلاحيات رئيس الجمهورية، في حال عدم انتخاب رئيس جديد، وقد وفرت له زيارته إلى بكركي أمس الاول، غطاء لمثل هذا الموقف، بمعزل عن رغبة البطريرك الراعي برؤية حكومة جديدة ورئيس جديد يتعاضدان ويتكافلان في مواجهة الخطوب المحيطة بلبنان، من الفلتان الأمني إلى الفوضى الاجتماعية، فالثورة على المصارف التي أغلقت أبوابها كليا امس، وصولا إلى وباء الكوليرا الذي ظهر منها إصابة رابعة بين النازحين السوريين في منطقة عكار.

وفي السياق الأمني، ذكر بيان لهيئة العلماء المسلمين في لبنان أن الأجهزة الأمنية اقتحمت منزل الشيخ علي قاسم الأخرس في بلدة عرسال البقاعية، وهو إمام مسجد، وألقت القبض عليه وسط عائلته، دون أي اعتبار لحرمة المنزل، ودون معرفة الأسباب، وطالبت الهيئة بإطلاق سراحه بلا تردد.