بيروت - أحمد عزالدين

توجه رئيس مجلس النواب نبيه بري من اللبنانيين عامة والمسلمين خاصة بالتهنئة والتبريك، لمناسبة عيد المولد النبوي الشريف، وقال في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان والمنطقة العربية والإسلامية أحوج ما نكون فيها الى استيلاد قيم ومعاني المولد النبوي الشريف إحقاقا للحق وإشاعة للعدل وترسيخا للوحدة وتنسما لقيم الرحمة والتسامح.



وأضاف الرئيس بري: مدعوون في ذكرى مولد من بعث رحمة للعالمين أن نستلهم كل تلك القيم كي نستحق أن نكون خير أمة أخرجت للناس.



على صعيد آخر، ولمناسبة عيد المولد النبوي الشريف أيضا، تلقى الرئيس بري برقية تهنئة من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ومما جاء فيها: يطيب لي ان أرسل إليكم بأصدق التهاني القلبية وأخلص التمنيات الأخوية بمناسبة حلول ميلاد نبينا الكريم سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.



وأضاف: إن الاحتفال بهذه الذكرى العطرة يذكرنا بتعاليم نبينا الكريم في التأسي بمبادئه النبيلة والسير على نهجه في الحفاظ على الإدارة الرشيدة للموارد الطبيعية، وفي هذا المنظور فإنني على يقين بأن قمة المناخ التي التي ستنعقد بمدينة شرم الشيخ هذا العام ستكون فرصة سانحة لتضافر الجهود من أجل مواجهة التحديات التي تواجه عالمنا اليوم لضمان مستقبل أكثر استدامة لشعوبنا وأجيالنا القادمة، أتمنى لكم دوام التوفيق ولجميع شعوب أمتنا العربية والإسلامية المزيد من الرخاء والازدهار.