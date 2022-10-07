القاهرة - ناهد إمام

قال مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية إنه بصدور القانون رقم 153 لسنة 2022، فقد تم تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات رقم 79 لسنة 2016، وذلك حتى 31 ديسمبر 2022.



ودعا توفيق، في بيان، الممولين والمسجلين ممن لديهم منازعات ضريبية منظورة أمام لجان الطعن الضريبي أو أمام المحاكم بسرعة تقديم طلب إنهاء منازعة ضريبية إلى المأمورية أو المركز الضريبي المختص في موعد أقصاه 31 ديسمبر المقبل.



‏وأضاف أن لجان إنهاء المنازعات مستمرة في نظر المنازعات المنظورة أمامها بالإضافة إلى استمرار تلقي الطلبات المقدمة من الممولين والمسجلين حتى نهاية ديسمبر 2022، لافتا إلى أنه لتوحيد العمل بأحكام قانون إنهاء المنازعات الضريبية فقد أصدرت المصلحة التعليمات التنفيذية رقم 68 لسنة 2022 بشأن آليات تطبيقه.



‏وأشار إلى قرار وزير المالية رقم 375 لسنة 2022 بشأن نموذج طلب إنهاء المنازعة الضريبية، قائلا إن تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية خطوة جادة نحو سرعة الانتهاء من المنازعات المتراكمة واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، والتيسير على الممولين والمسجلين والإسهام في استقرار مراكزهم الضريبية.



وأضاف أن هذا القانون يتسق مع توجيهات القيادة السياسية ووزارة المالية نحو تسريع وتيرة العمل في ملف إنهاء المنازعات الضريبية والقضاء على أكبر قدر ممكن من هذه المنازعات، وإرساء لدعائم الثقة وتحفيزا لمناخ الاستثمار في مصر.