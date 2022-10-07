طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاتحاد الأوروبي بممارسة مزيد من الضغوط على قطاع الطاقة الروسي، وذلك غداة فرض التكتل حزمة جديدة من العقوبات على موسكو على خلفية غزوها أوكرانيا.



وقال زيلينسكي في كلمة وجهها عبر الڤيديو خلال قمة للاتحاد الأوروبي في براغ «علينا ان نواصل المضي قدما في اتجاه الضغط على قطاع الطاقة الروسي، مصدر الدخل الأساسي للدولة المعتدية».



كما طالب طالب زيلينسكي الاتحاد الأوروبي بممارسة مزيد من الضغوط على قطاع الطاقة الروسي وقال في كلمة وجهها عبر الڤيديو خلال قمة للاتحاد الأوروبي في براغ «علينا ان نواصل المضي قدما في هذا الاتجاه، في اتجاه الضغط على قطاع الطاقة الروسي، مصدر الدخل الأساسي للدولة المعتدية».



في الأثناء، بعد ان وجهت كييڤ دعوة للجنود الروس المشاركين في القتال بأوكرانيا، لإلقاء أسلحتهم والخروج الآمن، حيث دعا وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، الجنود الروس إلى إلقاء سلاحهم، متعهدا ضمان «حياتهم وسلامتهم».



وقال في تسجيل مصور توجه فيه إلى الجنود الروس: «ما زال بإمكانكم إنقاذ روسيا من مأساة والجيش الروسي من الإذلال»، مضيفا: «نضمن الحياة والسلامة والعدالة لكل أولئك الذين يرفضون القتال فورا، وسنضمن محاكمة جميع أولئك الذين أعطوا أوامر إجرامية». وأضاف: «تعرضتم إلى الخداع والخيانة» من الكرملين، وفقا لـ «فرانس برس».



وقال: «من الأسهل لهم أن يقولوا لكم إنكم قتلتم كأبطال في معركة ضد جحافل الناتو (حلف شمال الأطلسي) المتخيلة، صحيح أن بلدان الناتو تزودنا بالأسلحة، لكن الجنود الأوكرانيين هم الذين يهزمونكم بهذه الأسلحة».



وأكد الوزير الأوكراني أن «الجنود الأوكرانيين لا يحتاجون إلى أراض روسية»، مضيفا: «لدينا ما يكفينا، ونستعيدها جميعها».



من جانبه، قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لاڤروڤ، إن تصريحات الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، التي اقترح فيها على حلف شمال الأطلسي شن ضربات وقائية ضد روسيا «تؤكد الحاجة» لما أسماه «عملية خاصة» في أوكرانيا، وفقا لـ «رويترز».

وفي نقاش مع معهد لوي، وهو مركز أبحاث أسترالي، تحدث الرئيس الأوكراني عن «ضربات وقائية» يشنها حلف شمال الأطلسي على روسيا، قبل أن توضح كييڤ أن رئيسها كان يتحدث عن عقوبات وقائية وليس عن ضربات نووية.



وقال زيلينسكي: «ماذا على حلف شمال الأطلسي أن يفعل؟ القضاء على إمكان أن تستخدم روسيا أسلحة نووية، ولكن خصوصا، أوجه نداء جديدا إلى المجتمع الدولي، كما قبل 24 فبراير: ضربات وقائية ليعلموا (الروس) ماذا سيكون مصيرهم إذا استخدموا أسلحة نووية».

وبعد هذه التصريحات، أوضح سيرغي نيكيفوروف، المتحدث باسم زيلينسكي أن المقصود منها فرض عقوبات وقائية كان يمكن اتخاذها بحق موسكو قبل هجوم 24 فبراير، وليس ضربات عسكرية وقائية.



أعلنت القوات الروسية تحقيق مكاسب في شرق أوكرانيا الجمعة بعد سلسلة من الانتكاسات المريرة على جبهات عدة.



من جهتها، أعلنت موسكو أنها حققت مكاسبها الأولى - ثلاث قرى في شرق أوكرانيا - بعد خسارة مساحات كبيرة من الأراضي على عدد من الجبهات في الأسابيع الأخيرة.



وقال الانفصاليون الموالون لروسيا الذين يقاتلون إلى جانب قوات موسكو إن قرى أوتراديفكا وفيسيلا دولينا وزايتسيفي أصبحت الآن تحت السيطرة الروسية.



وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت السيطرة على زايتسيف. وتقع هذه القرى الثلاث جنوب مدينة باخموت الخاضعة للسيطرة الأوكرانية. يحاول الجيش الروسي السيطرة على المنطقة منذ أشهر لكن من دون جدوى.



هذا وسمع في باخموت دوي قصف من مدفعية ثقيلة وراجمات صواريخ وسط هذه المدينة التي كان يسكنها 70 ألف نسمة قبل الحرب بحسب فرانس برس.

كما سمعت رشقات نارية متقطعة من مدفع رشاش. وقال ادوارد سكوريك (29 عاما) وهو متطوع مدني من منظمة «فوستوك اس او اس» للعمل الإنساني لفرانس برس إن «قتال شوارع» اندلع بالقرب من منزله على الجانب الآخر من نهر باخموتا.



إلى الجنوب من المدينة باتجاه القرى التي استولى عليها الروس تصاعدت أعمدة من الدخان الأسود بعد انفجار قذائف مما أدى إلى ترويع المدنيين وسقوط بعضهم أرضا.

وتحدثت القوات الأوكرانية أيضا عن تحقيق مكاسب تتمثل بالسيطرة على قرية غريكيفكا في منطقة لوغانسك (شرق) حسب الحاكم سيرغي غايداي.



في منطقة خيرسون المحتلة (جنوب)، قتل 5 مدنيين وجرح خمسة آخرون في غارة أوكرانية أصابت حافلة مدنيين كانوا في طريقهم إلى العمل خلال عبور جسر، بحسب المسؤول الموالي لروسيا كيريل ستريموسوف.

واستهدفت كييڤ جسورا في هذه المنطقة مرات عدة من أجل تعطيل الإمدادات اللوجستية للقوات الروسية.



من جهة أخرى، وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بأغلبية مريحة على مقترح لتعيين خبير مستقل جديد يعنى بمزاعم انتهاكات حقوق الإنسان في روسيا، متهما موسكو بخلق «مناخ يسوده الخوف» من خلال ممارسة القمع والعنف.



وصوت 17 عضوا لصالح المقترح مقابل اعتراض ستة بينما امتنع 24 عضوا عن التصويت. وهذه هي المرة الأولى التي يعين فيها المجلس مقررا خاصا لمراجعة سجل حقوق الإنسان لواحدة من الدول الخمسة دائمة العضوية في مجلس الأمن.



وقال سايمون مانلي السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة في جنيڤ لـ «رويترز» بعد التصويت مباشرة «نريد أن نوضح أننا لم ننس أولئك الذين يناضلون من أجل نيل الحرية في وطنهم بينما يقمع (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين الشعب الروسي ويمارس الطغيان خارج بلاده».