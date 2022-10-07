توفير الخدمات المساعدة على التنقل بين مرافق الكلية والجامعة وتطبيق فكرة call center

زيادة عدد مترجمي لغة الإشارة في كل كلية بنسبة 20% مع اعتماد كادر خاص لهم

آلاء خليفة

كشفت مصادر مطلعة بعد الإعلان عن موافقة اجتماع مجلس جامعة الكويت الذي عقد ظهر الخميس من حيث المبدأ على تقرير اللجنة المشكلة لدراسة ووضع قواعد قبول الطلبة ذوي الإعاقة بالجامعة، عن إصدار اللجنة عدة توصيات.

وأفادت المصادر في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» بأن هذه التوصيات تتعلق باللوائح والضوابط التنفيذية لقبول ذوي الإعاقة في جامعة الكويت، حيث كان هدف اللجنة التنسيق مع كليات الجامعة بشأن تحديد الصعوبات التي تواجه الكليات في قبول طلبات الطلبة ذوي الإعاقة والعمل على إيجاد حلول لها ووضع جميع الترتيبات الإدارية والتنظيمية اللازمة لدمج الطلاب ذوي الإعاقة والتشاور مع الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، وتحديد حالات الإعفاء من الرسوم الجامعية لهذه الفئة من الطلاب وإنشاء مقرر لغة الإشارة للصم والبكم بكليات الجامعة (اللهجة الكويتية - اللغة العربية - اللغات العالمية).

وذكرت المصادر أن توصيات اللجنة تمثلت في:

الكليات، طبقا للتخصص العلمي يختص مجلس الكلية المعنية بتحديد مدى ملاءمة التخصص لذوي الإعاقة من عدمه بما لا يتعارض مع القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية الخاصة بذوي الإعاقة وتوفير الكلية المعنية باختبار لقياس قدرات الطلبة من فئة ذوي الإعاقة عند الحاجة لها.

وبالنسبة للاندماج البيئي قرر المجلس توفير الدعم الفني والأكاديمي لتطوير أساليب التدريس والتقييم تبعا لاحتياجات الطلبة ذوي الإعاقة وتطوير وإعداد لائحة مختصة بالاستعدادات والقواعد الأكاديمية مثل طرق التدريس مدة الاختبار وأساليب التقييم، التكاليف والمشاريع وغيرها وتوفير التكنولوجيا المساعدة ومصادر المعلومات سهلة الوصول وصياغة سياسات واضحة لضمان إمكانية الوصول الرقمي بالإضافة إلى التهيئة والصيانة المستمرة للمباني وتوفير الخدمات المساعدة على التنقل بين مرافق الكلية والجامعة وتطبيق فكرة call center للاتصال السمعي والبصري بالتعاون مع الإدارة المعنية مثل إدارة العلاقات العامة وإدارة الأمن والسلامة وغيرها بقصد تسهيل وتوفير خدمات التواصل مع الطلبة والزوار من ذوي الإعاقة.

كما قررت اللجنة القيام بربط إلكتروني مع الهيئة العامة لذوي الإعاقة وتفعيل بروتوكول التعاون بين جامعة الكويت والحرس الوطني تحديدا في التعامل مع ذوي الإعاقة والاستفادة من النظم الإلكترونية المستخدمة والمناهج التعليمية المطبقة.

وفيما يخص القبول الجامعي فقد أقر المجلس إعفاء هذه الفئة من رسوم التقدم للقبول بجامعة الكويت وتخفيض الحد الأدنى للقبول بما تراه عمادة القبول والتسجيل مناسبا.

وبالنسبة لمترجمي لغة الإشارة فتقرر زيادة عدد مترجمي لغة الإشارة في كل كلية بنسبة 20% مع اعتماد كادر خاص لهم، وحسب حاجتها وبما يتناسب مع طبيعة التخصص العلمي لذوي الإعاقة حتى تتم عملية الترجمة في المناخ العلمي المفهوم وتحفيز الهيئة الأكاديمية والهيئة الأكاديمية المساندة على تعلم لغة الإشارة حتى تكون عملية الترجمة لطبيعة التخصص وتوفير دورات تدريبية مستمرة للمجتمع الجامعي لتعلم لغة الإشارة.

وبالنسبة لمقرر لغة الإشارة فتقرر تكليف كلية التربية لطرح مقرر اختياري عام في لغة الإشارة وقيام المختصين في مجال التربية الخاصة في كلية التربية بإعداد نموذج طرح مقرر اختياري عام في لغة الإشارة والسير في الإجراءات العلمية لطرح المقرر.

وختاما أوضحت المصادر أن الاهتمام بذوي الإعاقة يأتي متماشيا مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.