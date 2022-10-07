بمشاركة وحضور أسماء عالمية لامعة في عالم الموضة والأزياء، أطلت الفنانة المغربية نادية المنصوري بظهور ملفت ومتميز على جميع الحضور، وقدمت أغنية باللون الموسيقي "الجاز"، في عرض الأزياء "فاشن شو فاكتور 2022" في دورته الثالثة، والذي عرض في مدينة دبي، حيث أثنى الحضور على أدائها المتميز والمختلف الذي يصعب إتقانه إلا من القليلين في عالم الأغنية، نظراً لإمكانية صوتها وطبقاته، مؤكدة سعادتها بالمشاركة، شاكرة دعوتها للمشاركة من قبل الشركة المنظمة "marvel events" وعلى رأسها مدير مجلس إدارتها الدكتور عبد الله الشيباني.

كما هنأت نادية المنصوري مواطنتها الفنانة التشكيلية لمياء منهل على تواجدها كعضو في لجنة تحكيم "فاشن شو فاكتور 2022"، الى جانب "Amato" و "Mickaelcinco" وهاني البحيري، وتميزها بين أعضاء اللجنة.

وتتميز نادية المنصوري بقدرتها على أداء ألوان موسيقية مختلفة في الغناء الخليجي والعربي والعالمي الى جانب لون بلادها المغرب الموسيقي، حيث قدمت مؤخراً اللون الشعبي الإماراتي من خلال أغنية حملت عنوان "رفجة عرب" تعاونت في كلماتها مع الشاعر الإماراتي علي الخوار وألحان عادل عبدالله، وقدمت أيضاً اللون السعودي بأغنية حملت عنوان "صرفة"، الى جانب اللون المغربي بأغنية "نوميريك" للشاعر محمد مغربي، والملحن محمد الرفاعي، ثم اللون الكلاسيكي من خلال قصيدة الشاعر الكبير حسين لوتاه "من انت" والملحن الشاب الذي تغنى من ألحانه العديد من النجوم الملحن و الفنان عادل عبد الله.

كما قدمت المنصوري مؤخراً أغنية بثلاث لغات الفرنسية والإنجليزية والعربية، حملت عنوان "Aimez"، وطرحتها عبر قناتها في اليوتيوب.

وعن جديدها فقد صرحت نادية المنصوري أنها تنوي استمرارها بالتنوع، وأنها على بعد أيام من طرح أغنية جديدة بعنوان "الحب أنت" وأنها لا تطيق صبرا لتعود بقوة بعد غيابها القصير لأسباب سعيدة، على حد قولها، وهي ارتباطها بالملحن والفنان الشاب عادل عبد الله، وانشغالها بمولودهما الجديد عُدي.

يذكر أن الفنانة نادية المنصوري من ضمن نخبة الفنانين الذين حصلوا على الاقامة الذهبية من دولة الإمارات العربية المتحدة.