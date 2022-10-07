أعلنت السلطات الإيرانية،، نتيجة تحقيقات أجرتها حول وفاة الشابتين مهسا أميني التي قالت إنها «كانت مريضة»، وسارينا إسماعيل زادة، التي قالت إنها «انتحرت»، رغم تأكيد عائلات الضحايا، وجمعيات حقوقية، أن قوات الأمن كانت وراء مقتل عشرات المحتجين والناشطات.



وأكد تقرير الطب الشرعي، أن وفاة الإيرانية مهسا أميني كان نتيجة «تداعيات حالة مرضية» وليس «ضربات». وأضاف أن «وفاة أميني لم تنجم عن ضربة على الرأس أو الأطراف»، وتابع أنها فقدت وعيها بسبب «أمراض كامنة»، وفقا لـ«رويترز».



ونفت عائلة أميني معاناتها من أي مشاكل في القلب، وقال والدها، في وقت سابق، إن «ساقها كان يظهر عليها كدمات»، وحمل الشرطة مسؤولية وفاتها.



كما نقلت وسائل إعلام إيرانية، عن السلطات نفيها صحة تقارير عن تورط قوات الأمن في مقتل الفتاة التي تبلغ من العمر 16 عاما خلال مشاركتها في الاحتجاجات التي أشعلتها وفاة شابة خلال احتجازها لدى الشرطة.



وأشارت السلطات إلى أن الفتاة انتحرت بإلقاء نفسها من فوق أحد الأسطح، وفقا لـ «رويترز».



ونشر موقع «ميزان أونلاين» التابع للسلطة القضائية، ما قال إنها إيضاحات من حسين فاضلي هرينكدي، المدعي العام لمحافظة ألبرز، بشأن ما أوردته «وسائل إعلام معادية» عن «مقتل فتاة من (مدينة) كرج اسمها سارينا اسماعيل زادة على يد قوات الأمن خلال التجمعات».



ونقل «ميزان أونلاين» عن فاضلي هرينكدي قوله إنه بعيد منتصف ليل 23-24 سبتمبر «أفادت الشرطة المحلية القاضي المناوب بقضية سقوط (شخص) من مكان مرتفع». وأضاف «تبين أن الجثة تعود لمراهقة في السادسة عشرة من العمر، موجودة عند مدخل الموقف الخلفي للبناء المجاور لمنزل جدتها» في حي عظيميه في شمال غرب كرج. وشدد هرينكدي على أن «المنطقة التي وقعت فيها الحادثة في كرج لم تشهد أي أعمال شغب» في ذلك الوقت.



من جهتها، اتهمت نسرين والدة نيكا شاكرمي السلطات بالمسؤولية عن وفاة ابنتها على هامش مشاركتها في الاحتجاجات، وذلك في شريط مصور بثته قنوات ناطقة بالفارسية خارج إيران.