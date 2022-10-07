يشكل قطاع النقل ما يقرب من ثلث إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وهو أحد الغازات الرئيسية المسببة للاحتباس الحراري.
ويمكن القول بأن شركة "تسلا" غيرت قواعد اللعبة في عالم السيارات الكهربائية، حيث قدمت الشركة طرازات في متناول الكثير من الناس رغم أنها ليست رخيصة تماماً، وأدركت شركات أخرى الإمكانات المربحة لهذا السوق، وتشجعت بفضل الحوافز التنظيمية التي تقدمها الحكومات.
- وأعلنت شركة فولكس فاجن، أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم، عن هدفها بتحقيق مبيعات السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات بنسبة 70% بحلول عام 2030، كجزء من طموحها لتحقيق صافي الكربون الصفري بحلول عام 2050.
- في عام 2020، كان هناك أكثر من 20 مليون سيارة كهربائية في العالم، بزيادة 43% مقارنة بعام 2019. في عام 2016، كان هناك أقل من 2 مليون سيارة كهربائية في العالم، مما يدل على النمو الهائل لهذه السيارة خلال نصف العقد الماضي.
- وبينما انكمش سوق السيارات العادية في أوروبا بنسبة 22% في عام 2020 مدفوعاً بالوباء، تضاعف تسجيل السيارات الكهربائية مع تسجيل ألمانيا أكبر نسبة زيادة.
- وبينما تحاول معظم الدول التحرك نحو السيارات الكهربائية، فليس من السهل إقناع عامة الناس، هناك الكثير من الأسباب وراء ذلك، وأحد أكبرها ببساطة هو أن الناس دائماً ما كانوا يقاومون التغيير.
- لكن هناك أسباب أخرى مثل مدى توافر هذه السيارات، وأن سعرها أعلى عموماً من السيارات التقليدية، فضلاً عن نقص محطات الشحن الكهربائية والبنية التحتية ذات الصلة في العديد من الدول النامية.
- لذا، لا يتوقف الأمر فقط على إتاحة السيارات الكهربائية في الأسواق، بل توفير البنية التحتية اللازمة لها أيضاً.
- ولا تتصدر هذه الشركات عناوين الأخبار مثل فولكس فاجن أو تسلا، لكنها لا تزال ضرورية للغاية لتكييف وتطوير صناعة السيارات الكهربائية.
- وفقاً لشركة "أبحاث السوق الاستراتيجية" "Strategic Market Research"، بلغت قيمة سوق محطات شحن السيارات الكهربائية 12.41 مليار دولار أمريكي في عام 2021، ومن المتوقع أن تصل إلى 142.36 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030.
- بينما سيزداد سوق السيارات التجارية الكهربائية من 57 مليار دولار أمريكي في عام 2021 إلى 800 مليار دولار في عام 2030.
- بالطبع، السبب الرئيسي وراء هذا النمو المتوقع الكبير هو الزيادة الكبيرة في الطلب على السيارات الكهربائية، الأمر الذي دفع الحكومات إلى توفير استثمارات ضخمة في البنية التحتية للسيارات الكهربائية.
- أدى هذا إلى جانب التقدم التكنولوجي لمحطات شحن السيارات الكهربائية والتي تشمل طرق الدفع الآلي، وتطوير تقنية الشحن فائقة السرعة، إلى توفير العديد من فرص النمو السريع لسوق السيارات الكهربائية.
- علاوة على ذلك، ذكرت شركة "أبحاث السوق الاستراتيجية" أن أسعار الوقود كانت غير مستقرة بشكل لا يصدق في عام 2022، متجاوزة أعلى مستوياتها على الإطلاق في العديد من البلدان على مستوى العالم، مدفوعة بشكل أساسي بالحرب في أوكرانيا وأسعار النفط وحجم إنتاجه.
- ورغم أن أسعار النفط قد انخفضت منذ ذلك الحين، لا يزال الوقود باهظ الثمن بالنسبة لكثير من الناس.
- ونظراً لأن معظم البلدان تستورد الوقود من البلدان المنتجة للنفط، فإن استخدام الكهرباء لتشغيل السيارات هو حل أكثر فعالية من حيث التكلفة.
- ويسيطر سوق آسيا والمحيط الهادئ على سوق السيارات الكهربائية. ويرجع هذا، بشكل أساسي، إلى وجود الاقتصادين الأسرع نمواً، وهما الهند والصين، في المنطقة.
- وتركز حكومتا البلدين على نمو سوق محطات شحن السيارات الكهربائية لجذب الشركات الكبرى في هذا القطاع للعمل في الدولتين.
- وهناك العديد من الشركات المزودة لخدمات الشحن والبنية التحتية الأساسية اللازمة للسيارات الكهربائية، ونستعرض في هذا الجدول أكبر 5 شركات في العالم بحسب بيانات شركة "أبحاث السوق الاستراتيجية":
|5- شركة "تسلا"
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- لا تعتبر "تسلا" أكثر شركات السيارات قيمة في العالم فحسب، بل إنها أيضاً من بين أكبر شركات شحن السيارات الكهربائية والبنية التحتية في العالم.
- طرحت تسلا شواحن فائقة، وحافظت على وجود واسع في جميع أنحاء الولايات المتحدة في ظل وجود أكثر من 35000 شاحن فائق عبر البلاد.
- إن تكلفة الشحن بهذه الشواحن أقل من سعر البنزين، وهي تحتاج فقط إلى 15 دقيقة لإعادة شحن السيارة الكهربائية بما يكفي لقيادتها لأكثر من 200 ميل.
|4- شركة "شنايدر إليكتريك"
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- "شنايدر إلكتريك" "Schneider Electric" هي شركة فرنسية متعددة الجنسيات تركز على الطاقة، كما أنها توسعت في مجال شحن السيارات الكهربائية.
- وتشمل خدماتها محطات شحن المركبات الكهربائية، وبرامج إدارة طاقة السيارات الكهربائية، والخدمات الميدانية للمركبات الكهربائية.
|3- شركة "سيمنز"
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- وسيمنز " "Siemensهي تكتل ألماني متعدد الجنسيات وتعتبر أكبر شركة صناعية في أوروبا.
- في عام 2019، سجلت الشركة إيرادات تقترب من 90 مليار يورو، وقدمت الشركة حلولاً للنقل الكهربائي، بما في ذلك البنية التحتية للشحن مثل الشاحن "AC Wallbox" والشاحن "DC" من بين منتجات وخدمات أخرى.
|2- شركة "تشارج بوينت هولدنج"
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- تعد شركة "تشارج بوينت هولدنج" "ChargePoint Holdings" الأمريكية من بين أكبر شركات شحن المركبات الكهربائية والبنية التحتية في العالم.
- وتملك الشركة أكبر شبكة عبر الإنترنت لمحطات شحن المركبات الكهربائية المملوكة بشكل مستقل.
- وتدير الشركة أنشطة في 14 دولة، وقد سجلت إيرادات قدرها 241 مليون دولار في عام 2021 ، ولديها ما يقرب من 1500 موظف.
|1- شركة "إيه بي بي"
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- تحتل شركة "إيه بي بي" "ABB" المقدمة في قائمة أكبر 10 شركات لشحن السيارات الكهربائية والبنية التحتية في العالم، وهي شركة متعددة الجنسيات لها مقران في السويد وسويسرا.
- وتقدم شركة "إيه بي بي" بنية تحتية لشحن المركبات الكهربائية بما في ذلك شواحن "AC wallboxes" عالية الجودة، ومحطات الشحن السريع "DC"، ومحطات شحن الحافلات الكهربائية عند الطلب.