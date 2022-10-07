أن يكون لدى رائد الأعمال فكرة جديدة ومختلفة يدخل بها إلى السوق أمر جيد، لكن نجاح الشركات لا يعتمد فقط على الأفكار، وإنما يعتمد بنسبة كبيرة على اتخاذ الخطوات الصحيحة لتنفيذ الأفكار وتحويل الأحلام إلى واقع.

ويحتاج رواد الأعمال إلى فعل الأمور بشكل صحيح من البداية، ونستعرض في هذا التقرير أهم 6 أشياء يجب أن يضعها كل رائد أعمال في اعتباره عندما يبدأ رحلة تأسيس شركة جديدة.

أهم 6 أشياء يجب القيام بها عند تأسيس شركة جديدة

1- اختيار الهيكل الصحيح

- هناك عوامل عديدة يجب أن يضعها رائد الأعمال في اعتباره عند اختياره هيكل الشركة، ومن بينها الضرائب؛ إذ يؤثر نوع الشركة على حجم الضرائب المستحقة، لذلك من المهم أن يفكر رائد الأعمال في مسألة الضرائب قبل إطلاق شركته الجديدة.

- وهناك عامل آخر خاص بنوع الصناعة، فعلى سبيل المثال تواجه شركات الاستثمار العقاري مخاطر أكثر من الأنواع الأخرى، لذلك عادة ما تكون هذه الشركات ذات مسؤولية محدودة لضمان حماية المالك من مخاطر مثل الإفلاس أو التعثر المالي.

- يحتاج رائد الأعمال إلى فهم أنواع الهياكل المختلفة، واختيار الهيكل الذي يناسب احتياجاته وأهدافه من بينهم.



2- تأسيس ائتمان تجاري

- لا يمكن بناء شركة ناجحة دون تأسيس ائتمان تجاري، والذي يوفر العديد من المزايا لرواد الأعمال من بينها إمكانية الحصول على القروض، وتحسين شروط السداد مع الموردين والمقاولين، بالإضافة إلى أن الائتمان التجاري الجيد يجعل المستثمرين يثقون في الاستثمار في الشركة.

3- زيادة الوعي بالعلامة التجارية

- من الضروري أن يركز رائد الأعمال جهوده على زيادة الوعي بالعلامة التجارية، بحيث يعرف كل من العملاء الحاليين والمحتملين المنتجات التي تبيعها الشركة.

- يعتمد بناء الوعي بالعلامة التجارية على كسب ثقة العملاء، فعندما يقدم رائد الأعمال وعوداً ويفي بها دوماً، فسوف يكرر العملاء التعامل مع الشركة لأنهم سيكونون واثقين من أنهم سيحظون بتجربة مماثلة لتجربتهم السابقة، وعندما يثق العملاء في الشركة ومنتجاتها فسوف يبدأون في الترويج لها بين معارفهم، وسيساعد ذلك بشكل كبير في نمو الشركة.



4- بناء حضور قوي على مواقع التواصل الاجتماعي

- أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي جزءاً من الحياة اليومية لمعظم الأشخاص، فوفقاً لشركة "ستاتيستا" الألمانية المتخصصة في بيانات السوق والمستهلكين، بلغ متوسط الوقت الذي قضاه مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي على هذه المواقع 145 دقيقة يومياً في 2020.

- يمكن لرواد الأعمال التعاون مع الأشخاص المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لمنتجاتهم، والوصول إلى عدد أكبر من العملاء المحتملين دون إنفاق الكثير من الأموال على التسويق.

- يمكن أيضاً الاستفادة من مواقع التواصل الاجتماعي في رصد تعليقات العملاء، ومعرفة المزيد عن طريقة تفكيرهم واحتياجاتهم، وتحسين المنتجات والخدمات بناءً على ذلك.

- يمكن لرواد الأعمال أيضاً مراقبة أنشطة المنافسين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتحسين الاستراتيجيات التي يتبعونها للتفوق على الشركات المنافسة.



5- كتابة إجراءات التشغيل المعيارية

- من أهم عوامل نجاح أي شركة أن تكون هناك معايير واضحة للواجبات والتوقعات يعرفها جميع الموظفين داخل الأقسام المختلفة، فإذا لم يكن الأشخاص على علم بكيفية تلبية المهام فلن يستطيعوا القيام بعملهم بالشكل الصحيح.

- ومن ثم من المهم كتابة إجراءات التشغيل المعيارية، والحرص على إطلاع كل الموظفين عليها، لمعرفة ما عليهم القيام به، وتوفير الموارد الكافية التي تساعد كل شخص على النجاح في عمله.

- من المهم على الجانب الآخر ألا تكون هذه الإجراءات مرهقة للموظفين، حتى لا تؤثر سلباً على إنتاجيتهم في النهاية.



6- التميز عن المنافسين

- أصبح العالم شديد التنافسية أكثر من أي وقت مضى، وحتى يضمن رائد الأعمال التميز وسط المنافسين، عليه أن يقدم شيئاً أفضل منهم وذا قيمة أكبر، وأن يركز جهوده دوماً على إيجاد طرق تجعله متميزاً عن الشركات المنافسة.