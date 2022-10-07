انخفضت العملات المشفرة خلال تعاملات الجمعة مع ترقب صدور بيانات التوظيف في الولايات المتحدة لما لها من تأثير على قرار الاحتياطي الفيدرالي المقبل بشأن أسعار الفائدة.

وأعلنت بورصة العملات المشفرة "بينانس" اليوم إيقاف شبكة البلوكتشين الخاصة بها، بعدما اخترقها متسللون وقاموا بسرقة أكثر من 100 مليون دولار من رمز "بي إن بي" الخاص بالشركة.

وتراجعت البيتكوين - أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية - بنسبة طفيفة 0.13% عند 19985.12 دولار، في الساعة 12:39 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفقًا لبيانات "كوين باس".

على جانب آخر، انخفضت الإيثريوم بنسبة طفيفة 0.14% إلى 1357.31 دولار، كما هبطت الريبل 1.8% إلى 49.07 سنت، وتراجعت عملة بينانس بنسبة 2.78% إلى 284.80 دولار.

وهبطت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية بنسبة 0.65% إلى 958.92 مليار دولار، بحسب بيانات "كوين ماركت كاب".