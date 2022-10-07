عاطف رمضان

علمت «الأنباء» ان وزارة الأشغال العامة قامت بتمديد فترة فريق عمل لصرف البدل النقدي عن رصيد الإجازات الدورية أثناء الخدمة برئاسة رئيس قسم الحركة الوظيفية بإدارة شؤون الموظفين وعضوية 9 أعضاء من الوزارة، وذلك لمدة 3 أشهر.

وقالت مصادر إن اجتماع فريق العمل يكون خارج الدوام الرسمي وان مهام الفريق تتمثل في تسلم الطلبات المقدمة من موظفي الوزارة بشأن طلب صرف البدل النقدي عن رصيد الإجازات الدورية أثناء الخدمة والتأكد من تطابق الشروط الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 2022 على الطلبات المقدمة وإعداد مشروع القرارات الإدارية بشأن صرف البدل النقدي عن رصيد الإجازات وإعداد كشف تفصيلي بكل الطلبات المقدمة وإجمالي المبالغ المستحقة عن هذه الطلبات.

وتابعت: يلتزم الفريق بالضوابط المنصوص عليها بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 16 لسنة 2011 المؤرخ في 30 مايو 2011 بشأن نظام فرق العمل بالجهات الحكومية والمعدل بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 40 لسنة 2016.

وأوضحت أنه لفريق العمل عند الرغبة في الاستعانة بمن يراه من ذوي الاختصاص من قطاعات الوزارة مخاطبة اللجنة الفنية لتطبيق نظام اللجان وفرق العمل قبل الاستعانة لدراسة الموضوع وله في سبيل إنجاز مهامه الاطلاع على الوثائق والمستندات لدى القطاعات والإدارات التابعة للوزارة.

وأشارت المصادر إلى انه يرفع إلى اللجنة الفنية لتطبيق نظام اللجان وفرق العمل تقرير دوري شهري عن أعمال الفريق محددا به خطة العمل الشهرية وما تم إنجازه ونسبة الإنجاز على أن يرفع في الأسبوع الأخير من كل شهر.