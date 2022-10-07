بدأت فرقة «ومضة» لخيال الظل والأراجوز أولى جولاتها الخارجية تقديم عرض «ميلاد السخرية» بإخراج مصري - أميركي مشترك بين كل من د.نبيل بهجت مؤسس ومدير فرقة «ومضة» ود.دونالد مكمانوس أستاذ الدراما بجامة إيموري، وبمشاركة مجموعة من الفنانين.ج

اء ذلك، انطلاقا من الدعوة التي وجهها مهرجان الأراجوز المصري في دورته الثالثة الذي نظمته فرقة ومضة بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية، لعدد من الفنانين حول العالم لإنتاج محتوى فني مشترك يتجاوز الحدود في إطار إنساني أكبر.

ويقوم عرض «ميلاد السخرية» على فكرة استلهام مفردات عروض الأرجوز وأسلوب الكوميديا «دي لارتي» ومزجها مع قصص أبطال في السير الشعبية والحكايات التراثية المختلفة مثل: عنترة وعلي الزيبق ومزجها مع شخصية «ألدوا ما نيفوا» المستلهمة من التراث الإيطالي.

ويحاول العرض من خلال أحداثه الإجابة عن عدد من الأسئلة حول طبيعة السخرية ووظائفها إذ يسعى البطل لمواجهة أشكال الظلم والقبح معتمدا على خبرة الأراجوز في ذلك إذ يقاوم عددا من الغاصبين الذين سلبوه أرضه وأسرته ليتحول همه من الخاص الضيق إلى العام من خلال طرح عدد من الأسئلة، حيث تمتزج المقاومة بالسخرية الواعية لرفع المستوى الجمعي وتصبح هي خلاصة الشخصية، التي يقدمها الأراجوز.

كما يحرص العرض على دمج الجمهور واستثمار تفاعلاتهم منذ اللحظة الأولى من خلال الغناء ثم يبدأ البطل في مناقشة بعض ما يعانيه بشكل يوحي بأن ما يعانيه هي مشكلة كل الحضور ويتداخل عالم الدمى مع الأقنعة والتمثيل المباشر لخلق تعدد الأصوات داخل العرض وتأتي السخرية من «الفاسدين» كأداة ينتصر بها الإنسان على واقعه المأزوم ويتحرر نحو الفعل وتغير واقعه نحو الأفضل.

هذا وتم تقديم العرض على مسرح جامعة «ايموري»، كما سيشارك يومي السبت والأحد 8 و9 الجاري ضمن عروض مهرجان «عرب اتلانتا»، كذلك سيتم عرضه على مسارح بعض الولايات المختلفة في أميركا خلال الفترة المقبلة.