زار ملك تايلند ماها فاجيرالونغكورن مستشفى نقل إليها مصابون في مجزرة أودت بـ 36 شخصا بينهم أطفال داخل حضانة وتعد واحدة من الأسوأ في تاريخ البلاد، في حين أدت العائلات الثكلى الصلوات عن أرواح أبنائها.

وغداة المجزرة تم نقل نعوش الضحايا وبينهم 24 طفلا إلى معابد قبل لتسليمها إلى العائلات.

وعاد الملك ماها فاجيرالونغكورن الناجين في المستشفى في تفاعل مباشر نادر مع رعاياه.

ووضع رئيس الوزراء برايوت تشان اوتشا ورودا بيضاء أمام مدخل الحضانة، حيث كان أقارب الضحايا ينتحبون وسط أجواء من الحزن.

وقدم اوتشا تعازيه لأفراد عائلات الضحايا المتجمعين أمام الحضانة الواقعة في إقليم نونغ بوا لامفو في شمال البلاد، وسلم العائلات المفجوعة تعويضات مالية.

وفي موقع المجزرة وضع ذوو الضحايا المفجوعون ورودا بيضاء عند مدخل الحضانة عند الغروب.

ومن بين الضحايا المدرسة الحامل سوبابورن برامونغموك التي نشر زوجها رسالة مؤثرة على فيسبوك.

وكتب سيكسان سريراش «أود أن أشكركم على كل الدعم الذي قدمتموه لي ولعائلتي. لقد تممت زوجتي كل واجباتها بصفتها مدرسة»، ووصف زوجته بأنها «مدرسة في الجنة».

وتم تنكيس الأعلام في المباني الحكومية حدادا على ضحايا واحدة من أسوأ المجازر التي شهدتها تايلند.

وأمر رئيس الوزراء بفتح تحقيق سريع لكشف ملابسات المجزرة، واستجوبت الشرطة شهودا وأفراد عائلات الضحايا.

في غضون ذلك، أعربت الولايات المتحدة عن استعدادها لمساعدة حلفائها التايلنديين في أعقاب مجزرة حضانة الأطفال، وقال وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن، في بيان صحافي نشرته الخارجية الأميركية عبر موقعها الإلكتروني: نشعر بحزن عميق إزاء المأساة التي وقعت في مقاطعة نونج بوا لام فو.

وأضاف بلينكن، بحسب البيان، أن هذا العنف لا معنى له ويفطر القلب، مؤكدا أن واشنطن تقف إلى جانب شعب تايلند. وأعرب عن خالص التعازي لمن فقدوا أحباءهم.