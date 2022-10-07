قال مصدران ديبلوماسيان والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي إن محادثات السلام التي يقودها الاتحاد الأفريقي والتي تهدف إلى إنهاء الصراع المستمر منذ عامين في منطقة تيغراي بشمال إثيوبيا تأجلت لأسباب لوجستية.وكان

من المقترح إجراء المحادثات في مطلع الأسبوع المقبل.

وقال المصدران الديبلوماسيان، اللذان رفضا الكشف عن هويتهما، لوكالة «رويترز» إن التأجيل يتعلق بتنظيم أمور لوجستية وإنه لم يحدد موعد آخر بعد.وقال جي

تاشيو رضا، المتحدث باسم الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، وهو الحزب الذي يقود حكومة الإقليم، إن الاتحاد الأفريقي لم يستشر قادة تيغراي قبل إرسال الدعوات.

وأضاف في رسالة نصية: «لا يمكنك أن تتوقع أن يحضر الناس في تاريخ معين كما لو كان هذا نوعا من التجمعات الودية».

وجاء في إحدى رسائل الدعوة الموجهة من الاتحاد الأفريقي، والتي اطلعت عليها رويترز، أن المفاوضات سيقودها أولوسيجون أوباسانجو، مبعوث الاتحاد الأفريقي السامي للقرن الأفريقي، بدعم من الرئيس الكيني السابق أوهورو كينياتا والنائبة السابقة للرئيس في جنوب أفريقيا فومزيل ملامبو-نجوكا.

وعلى الرغم من الاتفاق على إجراء محادثات أبدى عدد من الأطراف المعنية مخاوف تتعلق بالعملية.