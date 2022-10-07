هادي العنزي

تغلب الفحيحيل على التضامن 2-0 في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على ملعب ستاد نادي الشباب ضمن منافسات الجولة الـ 6 لدوري "زين" للدرجة الممتازة لكرة القدم، ليرفع الفحيحيل رصيده إلى 9 نقاط، في المركز الثالث مؤقتا، فيما بقي التضامن على رصيده السابق بـ 5 نقاط، بالمركز التاسع قبل الأخير.

خرج الفحيحيل من الشوط الأول المتكافئ فنيا، بهدفين ثمينين أكدا أفضليته الميدانية النسبية التي بسطها على أغلب فتراته، جاء الهدف الأول بواسطة التونسي يوسف بن سودة (40)، فيما تمكن الكونغولي فابريس نغوما برأسية من مضاعفة النتيجة في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط، ليخرج "الأشاوس" متقدمين 2-0.

وسعى التضامن بقيادة مدربه جمال القبندي إلى تقليص النتيجة منذ بداية النصف الثاني من المباراة، معتمدا على الكثافة الهجومية، والضغط على الخصم في منتصف ملعبه، لكنه قوبل ببراعة من حارس "الأشاوس" نواف المنصور، وصلابة خط الظهر بقيادة البرازيلي جوليو سيزار تارة، وسوء حظ لازم مهاجميه أبو بكر ديارا، وأومايارو تارة أخرى، وجاءت أولى فرص التضامن في الشوط الثاني عبر ديارا لكنها مرت بجانب القائم الأيمن للحارس المنصور (56)، فيما تمكن المنصور من المحافظة على شباكه من خلال التصدي لتسديدة ديارا القوية (66)، ولم يحالف الحظ أومايارو بعدما منعت العارضة تسديدته (83).

وعلى الجهة الأخرى اعتمد مدرب الفحيحيل فراس الخطيب على الهجمات المرتدة في الشوط الثاني، وتدخل القائم الأيسر ليحرم الفحيحيل من الهدف الثالث، بعدما تصدى القائم الأيسر للتسديدة الرائعة التي نفذها محمد نعيم (63).

أدار اللقاء الحكم محمد العطار وأنذر جاسم كرم، وفابريس نغوما، ويعقوب الطراروة، ونواف المنصور من الفحيحيل، وطرد أبو بكر ديارا من التضامن لتكرار احتجاجه على قراراته.