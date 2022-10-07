منحت المنظمة العربية للسياحة وسامها من الدرجة الاولى للسيد محمد محمد أبو العينين نائب رئيس المجلس الاستشاري الأعلى بالمنظمة ورئيس مجموعة شركات كليوباترا جروب



حيث تم منحه الوسام على هامش حفل توقيع اتفاقية التعاون المشترك مع جامعة الملك سلمان الدولية بمدينة شرم الشيخ.. وذلك تقديرا وعرفانا لدوره الكبير واهتمامه ودعمه لصناعة السياحة على امتداد الوطن العربي ولاستثماراته المتميزة في مجال صناعة السياحة.

وأشارت المنظمة العربية للسياحة في بيانها بأن أوسمة السياحة العربية تمنح للشخصيات المتميزة على امتداد الوطن العربي من القطاعين العام والخاص لدورهم الكبير بدعم وتحفيز الاستثمارات السياحية في أوطانهم واهتمامهم بالتدريب والتأهيل للعنصر البشري العربي وخاصة الشباب لقيادة هذه الصناعة وتنمية السياحة البينية العربية وتعزيز السياحة العربية الدولية.



الجدير بالذكر أن السيد محمد محمد أبو العينين من الشخصيات البارزة على مستوى المنطقة وهو نائب رئيس المجلس الاستشاري الأعلى بالمنظمة العربية للسياحة ويتمتع بعضوية مجلس الأمناء بجامعة الملك سلمان الدولية وعضو بمؤسسة الفكر العربي التي يرأسها الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين وأمير منطقة مكة المكرمة وكذلك يشغل رئيس مجلس إدارة قناة صدى البلد الفضائية وله العديد من الاستثمارات المتعددة في مجال السياحة.