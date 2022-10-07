ناصر العنزي

تغلب النصر على الجهراء بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على ملعب مبارك العيار مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة ال"6" لدوري زين، وأصبح بذلك رصيد العنابي "8" نقاط فيما تجمد رصيد الجهراء عند"7" نقاط.

وجاء الشوط الأول سريعا بين الطرفين تبادلا فيه الهجمات وتهديد المرميين، ونجح المضيف الجهراء بالتقدم عن طريق مهاجمه طلال العجمي الذي استغل كرة من محمد باجيه وسددها الى داخل المرمى في الدقيقة "23"، فيما فرط النصر في فرصه التي قادها نجم فريقه محمد دحام وأبرزها كرة عرضية لم يتعامل معها النيجيري دينيس جيدا "33" ، وكان مدرب الجهراء ساندي قد زج بتشكيلة هجومية تمثلت في أساكا وطلال العجمي وباجيه ولو تمهل لاعبوه لسجلوا هدفا ثانيا .

فيما اعتمد مدرب النصر محمد المشعان على الثلاثي دحام ومشعل فواز ودينيس، ولم يكن دفاع النصر بحالة جيدة باستثناء روبن، وحصل العنابي كما ذكرنا على فرص لم يستغلها.

وفي الشوط الثاني ظهر النصر بوجه آخر وقلب الطاولة على خصمه بعدما استغل فرصه جيدا وقاده محمد دحام للفوز بعد تسجيله هدفين الأول من تسديدة زاحفة من خارج منطقة الجزاء مرت الى داخل مرمى بدر صعنون "60"، وعاد دحام وأضاف الهدف الثاني بعد اختراقه الدفاع مؤكدا تفوقه وتفوق فريقه "72" والعودة بثلاث نقاط ثمينة.

أدار المباراة الحكم سعد الفضلي وجاءت قراراته سليمة.